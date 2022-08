Mentre come ogni anno si avvicina a grandi passi il consueto appuntamento con il Ferragosto, il pensiero resta fisso sulle vacanze. In effetti, anche chi ricomincerà a lavorare dal giorno 16 perché ha già esaurito le ferie non vede l’ora di ripartire per il weekend.

A tal proposito, c’è chi preferisce una gita tranquilla al mare o in montagna e chi invece vuole sfruttare a pieno l’entusiasmo da viaggiatore incallito. Niente solita località balneare o rifugi in alta quota: via alla ricerca di qualche intrigante e possibilmente economica meta europea. Un viaggio di 2 o 3 giorni per sentirsi ancora un po’ in vacanza nonostante la ripresa della routine lavorativa e domestica.

E visto che la vicina Spagna si presenta sempre come una delle opzioni più valide e considerate perché non andare a Malaga? Una città europea low cost calda e soleggiata che stupisce i turisti con bellezze artistico-culturali, ma anche con spiagge mozzafiato. Malaga è prima di tutto una cittadina balneare, nel cuore della Costa del Sol.

Cosa vedere

Tra le spiagge più belle, impossibile non menzionare la Malagueta, dorata e costellata di chiringuitos, e Playa de la Caleta. Non meno interessante la località di Benalmadena, il cui centro storico ha un’impronta arabeggiante e conserva svariati reperti fenici.

Parlando di arte, poi, come non ricordare che Malaga è la città natale di uno dei più grandi pittori del Novecento: Pablo Picasso. Consigliatissima quindi ovviamente la visita al museo che da lui prende il nome e che ne tutela le opere.

Altri consigli

Passiamo poi per Calle Larios, la via principale della città, animata da negozi e locali, che porta dritta al centro di Malaga. Assolutamente da non perdere anche la visita alla cattedrale della città, tra le più belle in Europa. Di rilievo anche il Castello di Gibralfaro, la Fortezza Alcazaba e il teatro romano.

Una città europea low cost calda dove c’è anche il paese dei Puffi

Anche i dintorni di Malaga, comunque, non sono meno suggestivi. Marbella e Fuengirola sono due cittadine poco distanti, molto vivaci e dal carattere internazionale. Casares e Nerja si distinguono invece per essere splendidi paesini tutti bianchi, che impreziosiscono le colline aride. Menzione speciale va però a Júzcar, un piccolo centro dalle case tutte azzurre, ribattezzato per questo motivo “il paese dei Puffi”.

Lettura consigliata