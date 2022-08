Non abbiamo ancora deciso dove andare e aspettiamo l’occasione giusta per una vacanza che non costi un botto ma che ci soddisfi. Stiamo entrando nel cuore dell’estate e i prezzi salgono, come sempre, ma ci sono comunque le offerte speciali, i pacchetti invenduti e il posto economico a cui non avevamo pensato. E allora decidiamo che sì, la vacanza a questi prezzi possiamo proprio concedercela.

Una delle località meno care d’Europa

Dove andare dunque? Come sempre è il web che ci dà suggerimenti pubblicando classifiche o rendendo noti risultati di indagini statistiche. Un importante sito di turismo internazionale ha stilato una sorta di classifica delle località meno care in Europa eppure bellissime per il patrimonio naturale e per le testimonianze storiche e artistiche. Al primo posto dell’elenco c’è una località spagnola di grande interesse, l’Extremadura. È una regione occidentale al confine con il Portogallo, fuori dalle rotte del turismo di massa, eppure con numerosi siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità.

Vacanza a prezzi bassi in questo paradiso a due passi dall’Italia

La Spagna è un paese estremamente complesso e composito. Si conoscono maggiormente le spiagge assolate e affollatissime, gli spettacoli di flamenco e le corride. Ma, spostandosi verso l’interno, si scoprono realtà del tutto diverse: catene montuose e vaste praterie oppure paesaggi collinari cosparsi di vigneti. Nel Sud si avverte la vicinanza dell’Africa nelle case bianche e nei paesaggi desertici.

La Spagna è uno dei paesi in Europa a contenere maggiore biodiversità. Proprio in Extremadura c’è il Geoparco mondiale di Villuercas, tappa obbligata per tutti gli appassionati di paleontologia. Vi si trovano infatti numerose testimonianze geologiche, fossili marini, grotte, pitture rupestri, che raccontano una storia lunga milioni di anni. Ma è anche un luogo molto amato dagli escursionisti che possono avventurarsi in un territorio pochissimo battuto e ancora selvaggio. Nel Parco nazionale del Monfragüe è invece possibile avvistare le cicogne e altre specie di uccelli rarissimi, nei periodi delle migrazioni. Un vero paradiso naturale per gli appassionati di ornitologia.

Tra borghi medioevali e antiche città arabe

Ma un viaggio in Extremadura significa anche scoprire borghi medioevali come Cáceres o Trujillo, racchiuse all’interno di mura difensive, e percorrere i vicoli acciottolati che convergono nella piazza principale. Si può visitare Mérida, di origine romana oppure, più a Sud, Zafra dall’intrigante fisionomia andalusa con le tipiche case bianche. La particolarità e la spettacolarità dei luoghi ne hanno fatto la location della serie televisiva americana Il Trono di Spade. Infatti sono state girate proprio qui alcune delle scene più famose. Eppure vacanza a prezzi bassi in questo paradiso di incomparabile bellezza.

Non possiamo lasciare la zona senza aver assaggiato i piatti tipici come le migas, a base di pane raffermo, lo stufato di cervo o il tipico prosciutto iberico.

