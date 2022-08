Visitare la Sicilia, per molti significa vedere alcune delle bellezze paesaggistiche, storiche o naturali più famose. Dallo splendido Teatro Greco di Taormina, alla magnifica Valle dei Templi. Passando per la Cattedrale di Palermo, Monreale e arrivando fino alle spiagge rosa di San Vito Lo Capo.

Vista la vastità del territorio, già poter visitare tutto questo non sarebbe affatto male, anzi. Tuttavia, se si entra in contatto con la popolazione locale, poi, ci sono tantissimi altri tesori nascosti sconosciuti ai più. Vuoi per una scarsa divulgazione, vuoi perché non tutto fa notizia, purtroppo. Alcune forme d’arte rientrano proprio nel secondo filone.

Diventa allora fondamentale la capacità di comunicare degli abitanti del posto e, grazie al passaparola, si possono scoprire luoghi davvero suggestivi. Uno di questi si trova vicino a Catania. Un paese che si è inventato, attraverso sindaco e vice sindaco, un modo originale di utilizzare la pietra lavica. O meglio, di porla al centro del comune, in maniera assai singolare.

Indicendo un concorso nel quale si invitavano grandi scultori di fama internazionale a produrre un’opera che poi avrebbe campeggiato per le vie del centro storico. Si mettevano a disposizioni il materiale, il vitto e l’alloggio, in cambio del talento artistico. Così facendo, a Belpasso, questo il nome del paese, hanno raccolto la sfida molti grandi nomi della scultura mondiale.

Da vedere questo paese della Sicilia famoso nel Mondo per le sculture

La città, dal 2016, è diventata una sorta di museo a cielo aperto, visitato da ogni parte del globo. Gli appassionati di questo tipo di arte sanno che in provincia di Catania possono davvero sbizzarrirsi. Non solo, accanto ad artisti di fama internazionale, provenienti da ogni angolo del pianeta, possono cimentarsi nelle opere anche i giovani delle varie accademie d’arte italiane.

Il progetto, inaugurato nel 2014 con la collaborazione tra il comune e l’Accademia di Belle Arti di Catania, ha avuto enorme successo. Tanto da rinnovarsi ogni anno, con l’obiettivo di arrivare a 100 sculture. Artisti cinesi, siriani, bulgari, russi, polacchi e di tantissime altre parti del Mondo hanno raccolto la sfida. Molto stimolante anche per i tanti giovani italiani che li guardano come modelli.

Arrivano in città, studiano il luogo in cui poter inserire la loro opera e si lasciano ispirare dalle bellezze siciliane. Entrando nel centro storico, si possono quindi ammirare, in maniera totalmente gratuita, queste sculture. A volte richiamano i paesi d’origine, a volte vengono contestualizzate, come l’Etna danzatrice del Fuoco, scolpita dal maestro costaricense Ulises Jimenez. Solo uno dei tanti esempi visitabili a Belpasso.

Un centro storico ricco di arte e cultura, per una parte della Sicilia davvero da vedere

L’arteria principale, via Roma, il barocco Palazzo Bufoli, il Giardino Martoglio. In questi luoghi simbolo del paese sono state disseminate le varie sculture e tante altre ne arriveranno nel corso degli anni per arrivare alla fatidica quota 100.

Quindi, è da vedere questo paese della Sicilia famoso per le sue sculture in pietra lavica. Non una meta turistica per il grande pubblico, forse, ma una vera goduria per tanti appassionati. Perché l’isola riserva davvero sorprese in ogni angolo, come, per esempio, le bellezze paesaggistiche e naturali della sua parte meridionale.

