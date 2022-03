Ha raggiunto il primo posto su Netflix Italia. E, se un film arriva ai primi posti, un motivo ci sarà. C’è stata anche una serie TV molto famosa, tratta da un bestseller, che ha stregato tantissime persone e, infatti, era al terzo posto nella classifica di Netflix. Una serie ricca di suspense, di mistero e di colpi di scena. Ne avevamo parlato non appena era uscita sulla piattaforma, e ovviamente è ancora presente e sta riscuotendo molto successo.

Oggi questa serie TV non si trova più al terzo posto, è stata infatti spodestata da un’altra serie che si intitola Frammenti di lei, tratta dal romanzo di Karin Slaughter con Toni Collette e Bella Heathcote. Una serie molto interessante che merita assolutamente di essere vista. Ora, però, al primo posto non abbiamo una serie TV, ma un film. Spesso su Netflix ai primi posti ci sono le serie, infatti al secondo posto abbiamo ancora Inventing Anna, in quanto sono un format molto amato dal pubblico. Ma anche le pellicole non sono da meno. E così oggi una di queste è al primo posto.

Da vedere assolutamente al primo posto su Netflix Italia questo film che ci terrà incollati allo schermo

Un film apparentemente commedy, di quelli che si guardano la sera con tranquillità e senza impegno. Ma non è proprio così. Il film si intitola The weekend away, un titolo che dice tutto e niente. Tradotto in italiano sarebbe Un weekend via. E in realtà di questo si tratta.

La storia racconta la vita di Beth, interpretata da Leighton Meester, famosa per la parte di Blair in Gossip Girl. Beth è una donna sposata con una figlia piccola. Decide, però, di staccare e farsi una vacanza con un’amica di vecchia data del college in Croazia. Kate è una donna che si trova in una situazione familiare completamente diversa da Beth: infatti ha appena divorziato ed è pronta e riprendersi il tempo perduto tramite hotel lussuosi e divertimento. Così Beth e Kate partono per la loro vacanza lontano da tutti e tutto.

La vacanza inizia come tutte le vacanze dovrebbero iniziare, ma una mattina Kate non è più nella sua stanza e nessuno ricorda cosa è successo la sera prima. Beth, però, non si perde d’animo e così inizia la ricerca della sua amica in compagnia di Zain, un tassista locale. Ricerche che la porteranno a scoprire segreti che prima non conosceva. Ed ecco il film da vedere assolutamente al primo posto su Netflix per questa settimana.

