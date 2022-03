E adesso prezzi ancora più su per benzina e gasolio. I rincari che già tra fine 2021 ed inizio 2022 si erano abbattuti sugli automobilisti, subiscono l’ennesimo incremento. Anche la guerra in Ucraina finisce con il contribuire a questa salita vertiginosa del prezzo del carburante.

Una delle voci maggiori di spesa per le famiglie, sta diventando un autentico salasso. Ma ci sono soluzioni per contenere il rincaro, o meglio, per subirlo in maniera meno consistente. Trucchi alla portata di tutti, ma che pochi adottano comunemente. Ma adesso è il momento di pensare al risparmio, proprio alla luce dell’amento del costo del pieno.

Come risparmiare benzina, gasolio e soldi ed evitare i rincari e un autentico salasso con 10 semplici trucchi e accorgimenti alla portata di tutti

Al momento, il prezzo della benzina ha superato i 2 euro, ma la tendenza indica che tale soglia sarà presto superata pure dal gasolio. In altri termini, prezzi record per i carburanti comunemente usati per la mobilità su strada. Non bastano i provvedimenti del Governo a contenere gli aumenti, anche se nel Decreto Bollette per esempio di carburanti non si parla.

Per contenere quella che per le famiglie è una spesa extra non preventivata, esistono alcuni trucchi o accorgimenti da adottare. In primo luogo, la manutenzione dell’auto. Una auto mal funzionante consuma di più. Tenerla a puntino può produrre un risparmio dei consumi non indifferente. Almeno una volta all’anno, o quando si superano 20.000 Km, una controllatina al motore andrebbe fatta, con un tagliando che comprenda anche i filtri. Va ricordato che anche il semplice filtro dell’aria è importante. Se è sporco la centralina del veicolo compenserà la maggior aria entrata con un maggior afflusso di carburante.

Anche gli penumatici vanno controllati, e non solo per la sicurezza stradale. Pneumatici vecchi o sgonfi infatti, fanno andare il veicolo sotto sforzo, con consumi maggiori. Per le auto di nuova generazione andrebbe utilizzata la configurazione Eco, quella a risparmio, che fa perdere sprint all’auto ma che fa consumare meno.

Lo stile di guida aiuta a risparmiare

Utilizzare meno possibile il condizionatore dell’auto è molto importante perché anche questo fa consumare più carburante.

Anche lo stile di guida risponde alla domanda sul come risparmiare benzina, gasolio e soldi alla guida del proprio veicolo. A velocità basse, meglio aprire il finestrino anche di pochi centimetri rispetto all’uso del climatizzatore. A velocità sostenuta invece, l’esatto opposto. Meglio chiudere i finestrini, che facendo entrare l’aria, rallentano il veicolo per questioni di aerodinamica.

Meno accelerate brusche si fanno, meno si consuma. La guida dovrebbe essere sempre delicata e con accelerate graduali. Un veicolo in coda dovrebbe mantenere inoltre, una distanza tale da permettere la ripartenza graduale senza accelerazione improvvisa. Così come se il veicolo è in coda, meglio restare fermi e ripartire ogni tre quattro piccoli movimenti delle auto davanti. Ripartire per fare pochi metri ogni volta che si muove il veicolo davanti è inutile e dispendioso.

Usare il cambio manuale in maniera corretta è un vantaggio in termini di consumi. Occorre innestare la marcia più alta prima possibile per evitare di far andare il motore con giri troppo alti. Inoltre, se condizioni di strada e traffico lo consentono, saltare un rapporto può essere importante (passare per esempio dalla prima alla terza). Importante anche l’andatura, che deve essere costante se si fa un viaggio.