Quante risate ci siamo fatti con LOL Italia. Da poco su Amazon Prime video è stata caricata la seconda stagione completa. E quindi sappiamo chi è il vincitore di questo nuovo format. Nessuno spoiler, però, per chi ancora non lo ha visto. La prima stagione ha riscosso un enorme successo, impossibile infatti dimenticare Posaman, interpretato da Lillo.

Ma anche la seconda stagione promette bene, forse più folle della prima, ma sicuramente ben riuscita. Cast ricco anche per la seconda stagione che vede tra i partecipanti il Mago Forest, Virginia Raffaele, Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maria Di Biase, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Max Angioni e Tess Masazza. Insomma un cast di tutto rispetto, la comicità italiana rinchiusa per 6 ore in un teatro non può che intrattenere.

E tra grandi interpretazioni, balletti e momenti di follia, il vincitore c’è. Il montepremi finale di 100.000 euro vinto da un comico, ma non diremo chi, è stato devoluto al WWF. Questa una delle regole del gioco, il vincitore dovrà devolvere i soldi vinti in beneficenza. Altra regola fondamentale è: chi ride è fuori.

Tutti pazzi per LOL Italia, ma su Amazon Prime video c’è anche questo programma che fa sbellicare dalle risate

Be’ forse pochi sanno che su Amazon Prime video non c’è solo LOL che fa piegare in due dal ridere gli spettatori. Esiste un altro programma dalla risata forse un po’ diversa, ma assicurata. Infatti LOL è un format televisivo che è stato replicato in vari Paesi, quello forse più famoso è stato quello tedesco.

Ma ce n’è un altro, sicuramente più comprensibile, che è LOL Australia. Su Amazon si trova la prima stagione composta da sei episodi condotta da Rebel Wilson, in Italia invece conduce Fedez. Forse il nome Rebel Wilson così non ci dice nulla, ma è una famosissima comica e attrice. Ha recitato in The Hustle, Non è romantico?, Cats e tantissimi altri film.

Il gioco è lo stesso. Dieci comici chiusi in un teatro con l’obiettivo finale di far ridere tutti, ma allo stesso tempo di non ridere. Perché chi ride è fuori e perde. Su Amazon si trova in lingua originale e quindi in inglese, ma sono disponibili i sottotitoli. E quindi sono tutti pazzi per LOL Italia, ma su Amazon c’è anche questa versione veramente divertente tutta vedere.

