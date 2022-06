Da Torino ad Amalfi in estate, ecco tutti i campeggi di lusso immersi nella natura che non rinunciano ai comfort

Per l’estate abbiamo davvero molta scelta su dove andare in vacanza. C’è chi preferisce andare in una bellissima spiaggia dorata con la famiglia. Alcuni, invece, preferiscono una meta europea. Per chi ama il contatto con la natura, c’è l’opzione del campeggio. Però, non tutti sono disposti a rinunciare alle comodità, nonostante amino questo tipo di vacanza.

Fortunatamente, esiste un’alternativa di lusso al semplice campeggio, il glamping. Questa tipologia di vacanza vede l’unione tra comfort e ritorno alla natura, per rilassarci. Le strutture dedicate al glamping sono immerse in parchi naturali, ville storiche, uliveti e frutteti secolari.

Non solo siamo immersi nella natura, ma non dovremo preoccuparci minimamente del comfort. Infatti, i glamping prevedono tende di lusso con bagno privato, ristorazione con prodotti locali e attività senza fine per una vacanza di lusso. Da Torino ad Amalfi in estate, ecco tutti i campeggi che praticano il glamping.

Un campeggio in stile safari

Il primo si trova a Torino e si chiama Zoom Lake Eyasi Resort. Il campeggio è ispirato ad un lago della Tanzania ed è situato all’interno di un bioparco. Possiamo trovare oltre 300 animali e vivere un’esperienza unica in tende e lodge affacciate al bacino artificiale. Potremo fare colazione o un aperitivo guardando le bellissime giraffe del parco.

Ci spostiamo poi in Veneto, il primo che ha portato in Italia questo tipo di vacanza. Il glamping Canonici di San Marco si trova in una villa del Seicento ed è composto da 4 tende di lusso. Queste tende hanno tutte bagno privato, WI FI e aria condizionata, nulla a che vedere con il campeggio classico. Inoltre sono presenti anche una suite e una tenda deluxe, cha ha accesso ad un frutteto secolare. Ci sono anche visite guidate a Venezia e Padova, le città più vicine al campeggio.

In Toscana, invece, troviamo il Vedetta Lodges, immerso nel grossetano. Il glamping ha 8 lodge con bagno privato e portico sospeso su un uliveto. La colazione comprende prodotti freschi e di produzione locale, adatti a qualsiasi necessità. La struttura prevede anche la possibilità di lettini e ombrelloni sulla spiaggia di Carbonifera. Inoltre, non è difficile trovare attività organizzate, come visite guidate, anche a cavallo.

Infine, in fondo alla nostra lista troviamo il glamping di Cannaverde, sulla costiera amalfitana. Anche in questo caso troviamo delle tende dotate di ogni comfort, tra cui anche materassi ad acqua. Inoltre, anche qui potremo degustare i prodotti locali per i nostri pasti. Qui le visite guidate non mancano, in particolare ad Amalfi e a Cetara.

