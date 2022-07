Da qualche giorno ITWay è preda dei ribassisti, fin dove potrebbe spingersi il ribasso?

Nel corso dell’ultimo anno l’andamento delle azioni ITWay è stato incredibile. Basti pensare che in un solo mese, agosto 2021, ha guadagnato oltre il 200%. Da quel momento, poi, è iniziato un ribasso che di fatto annullato i guadagni dell’ultimo anno. Se poi si estende l’osservazione dall’inizio del 2019 si scopre che il titolo è andato incontro a un rialzo di oltre il 900%. Un risultato incredibile che, però, non cancella il ribasso di oltre il 90% che il titolo sta subendo rispetto ai suoi massimi storici.

Ovviamente, questi forti rialzi e forti ribassi sono stati interrotti da movimenti secondari che, se sfruttati bene, potrebbero essere stati molto utili per gli investitori. Tornando ai giorni nostri, notiamo che, complice la debolezza dei mercati azionari, da qualche giorno ITWay è preda dei ribassisti. In particolare, la chiusura del 13 luglio potrebbe avere aperto le porte al raggiungimento dell’obiettivo più probabile del ribasso in corso in area 1,368 euro. La mancata tenuta di questo livello, poi, potrebbe ulteriormente spingere al ribasso ITWay con obiettivo in area 0,91 euro. La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 1,718 euro. In questo caso si potrebbero aprire le porte al raggiungimento dell’obiettivo in area 2,21 euro. La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 2,7 euro.

Dal punto di vista dei fondamentali le azioni ITway risultano essere molto sopravvalutate. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, il titolo presenta livelli di valutazione superiori a quelli dei suoi competitors.

Fa eccezione il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow. In questo caso, infatti, le azioni ITWay risultano essere sottovalutate di circa il 60%.

Prima di concludere, una nota sul titolo. Ricordiamo che ITway è inserita nella black list della CONSOB. Va, però, evidenziato che la sua posizione finanziaria netta non è molto preoccupante nonostante l’alternanza di mesi al rialzo e altri al ribasso. Da gennaio 2022, poi, è stabilmente positiva, per cui non dovrebbero esserci particolari preoccupazioni sul titolo.

Il titolo ITWay (MIL:ITW) ha chiuso la seduta del 13 luglio a quota 1,500 euro, in ribasso del 6,48% euro rispetto alla seduta precedente.

