Presto bisognerà ritornare a investire sul titolo ITWay dopo che in 3 anni ha guadagnato circa il 500%. Il ribasso i corso, infatti, è molto vicino alla massima estensione ribassista in area 2,18 euro. Conseguentemente le probabilità che si possa assistere a un’inversione rialzista sono molto elevate.

Che si fosse vicini all’inizio di un ribasso era già chiaro a settembre quanto il report del nostro Ufficio Studi aveva un titolo molto esplicativo È arrivato il momento di scendere dal carro vincente delle azioni ItWay? Prima di procedere ricordiamo che il nostro Strong Buy sul titolo risale a novembre del 2020 quando le quotazioni si trovavano in area 0,7 euro e in quell’occasione titolavamo Un titolo azionario che potrebbe andare incontro a un rialzo dal 150% al 450%.

Come dicevamo, la tendenza in corso è ribassista, Tutto il ribasso, però, è stato accompagnato da una diminuzione dei volumi scambiati. Basti pensare che durante le fasi di rialzo venivano scambiati settimanalmente circa 5.000.000 di pezzi in media. Nelle settimane di discesa, invece, i volumi scambiati sono scesi a meno di 500.000 pezzi in media. Una contrazione di un fattore 10 che esprime in maniera abbastanza inequivocabile la natura tecnica del ribasso in corso. Per cui non bisogna preoccuparsi.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 2,18 euro dovrebbe allarmare in quanto in questo caso il titolo potrebbe scendere fino in area 1 euro.

La strategia, quindi, al momento è molto semplice. Attendere un ritorno in area 2,18 euro per entrare long sul titolo con stop nel caso di un chiusura settimanale inferiore a questo livello. In alternativa, attendere una chiusura settimanale superiore a 2,56 euro per entrare al rialzo.

Avvertenze

Prima di concludere ricordiamo che ITway è inserita nella black listi della Consob. Va, però, evidenziato che la sua posizione finanziaria netta non è molto preoccupante. Tuttavia dopo mesi di miglioramento a fine agosto abbiamo assistito a una battuta di arresto. A fine agosto, infatti, è passata a -0,05 milioni di euro dopo che a fine luglio era a +0,18 milioni di euro.

Presto bisognerà ritornare a investire sul titolo ITWay dopo che in 3 anni ha guadagnato circa il 500%: le indicazioni dell’analisi grafica

ITWay (MIL:ITW) ha chiuso la seduta del 12 novembre a quota 2,38 euro in ribasso del 5,56 euro rispetto alla seduta precedente.

