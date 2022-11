Come utilizzare le noci in cucina e qualche idea strepitosa

Le noci sappiamo essere un ottimo alimento che va a rappresentare tutta la frutta secca che conosciamo. Si possono consumare come snack, ma non solo. Esisterebbero alcune ricette fatte proprio con le noci che oggi vedremo. Partiamo da un’idea che potrebbe essere molto utile da fare per un buffet di dolci: una torta.

Ingredienti

Ci serviranno:

130 g di noci, se già sbucciate ancora meglio;

80 g di farina per dolci;

100 g di burro;

100 g di zucchero;

2 cucchiaini di lievito per dolci;

2 uova;

1 cucchiaino di vanillina.

Come utilizzare le noci in cucina sia per il dolce che per il salato

Una volta che abbiamo raccolto tutti gli ingredienti, partiamo con la ricetta. Come prima cosa prendiamo le noci e le uniamo insieme allo zucchero, circa 30 g. Andremo a tritarle grossolanamente. In un’altra ciotola invece andiamo a unire il burro, che dovrà essere morbido, quindi a temperatura ambiente, insieme allo zucchero rimasto, che saranno 70 g. Quando avremo una consistenza liscia possiamo unire le uova, una ad una.

Continuiamo a mescolare con le fruste finché il composto non risulterà essere morbido. Adesso andiamo ad unire la farina e il lievito insieme alla vanillina. Li setacciamo per non formare grumi. A questo punto versiamo anche le noci e diamo un’ultima mescolata. Inforniamo a 180 gradi per circa 30 o 40 minuti. Serviamo tiepida e con un po’ di zucchero a velo sopra, se lo preferiamo.

Come fare un primo piatto con le noci

Per l’alternativa salata invece andiamo a preparare un po’ di pasta con noci, speck e gorgonzola. Gli ingredienti sono:

q.b. di pasta a scelta;

12 noci;

80 g di speck;

q.b. di olio, sale, pepe;

gorgonzola.

Procedimento

Prendiamo una padella antiaderente e mettiamo un po’ di olio. Andiamo ad aggiungere le noci sgusciate e lo speck, quindi aspettiamo che quest’ultimo si rosoli. Nel frattempo andiamo a cucinare la pasta in una pentola con acqua bollente e sale e aspettiamo che finisca la cottura. Dopodiché, anziché scolarla nel lavello, prendiamo un mestolo con i fori e trasferiamo la pasta dalla pentola con l’acqua alla padella che contiene lo speck. Diamo una prima girata a fiamma medio alta, in modo che prenda bene il sapore dello speck. Successivamente andiamo ad unire quanto gorgonzola preferiamo.

Per far sciogliere bene il gorgonzola sarebbe preferibile unire un po’ di acqua di cottura. Un bicchierino da caffè va anche bene. Così facendo, la pasta non risulterà essere secca, ma anzi si formerà una crema molto deliziosa. Per chi vuole, potrà aggiungere anche un po’ di prezzemolo e formaggio grattugiato sopra. Questa è un’idea di primo piatto davvero sbrigativa. Inoltre, seppur semplice è molto gettonata, e viene scelta anche con frequenza nei ristoranti.

Le idee ovviamente non finiscono qua su come utilizzare le noci in cucina, possiamo passare dai dolci al salato in un battito di ciglia. Per i dolci si potrebbero fare anche dei deliziosi muffin, oppure, con il salato, ci sono tante insalate nelle quali si possono inserire le noci come frutta secca.