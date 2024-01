Oggi inizia il nuovo anno borsistico per Wall Street. Le attese delle serie storiche sono per un rendimento medio fra il 7 e il 10%. Il minimo annuale dovrebbe essere segnato a maggio e il massimo nel mese di dicembre. Non sono attese particolari escursioni al ribasso, non dovrebbero essere superiori al 10%. Nemmeno però al rialzo, non dovrebbero essere superiori al 15% durante l’anno di contrattazione. Sono tante le incognite sul tappeto, dalla questione inflazione e tassi di interesse, a quella geopolitica come la guerra in Ucraina e in Israele e il delicato scacchiere mediorientale. In più si devono aggiungere i vari dati macroeconomici che verranno pubblicati di volta in volta. Da oggi in poi queste sono le cose da osservare a Wall Street.

Quali sono i livelli operativi da monitorare

In base al nostro studio dei prezzi attraverso l’analisi tecnica classica, questi saranno i livelli di supporto che non dovranno essere violati al ribasso in quanto manterranno intatta la tendenza di lungo termine al rialzo:

Dow Jones

32.300

Nasdaq C.

12.500

S&P500

4.100.

Da oggi in poi queste sono le cose da osservare a Wall Street: i livelli di breve termine

La chiusura della seduta borsistica del giorno 29 dicembre è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

37.689,54

Nasdaq C.

15.011,35

S&P500

4.769,83.

Per mantenere invece intatta la tendenza di breve termine le chiusure di contrattazione di questa settimana dovranno essere superiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

37.305,16

Nasdaq C.

14.813,92

S&P500

4.719,19.

Per il momento non ravvisiamo particolari pericoli anche se la nostra attenzione verrà posta a quello che accadrà settimana prossima e alla chiusura di venerdì prossimo.

Da quel momento in poi le probabilità inzieranno ad essere al ribasso. Infatti, si attenderàuna fase ribassista che potrebbe durare anche qualche mese.

Di volta in volta poi vedremo cosa accadrà. Siamo probabilmente vicini a un ritracciamento e questo potrebbe essere anche fra il 7 e il 10% fra metà gennaio e febbraio/inizio marzo.

