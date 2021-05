Tutti noi abbiamo in casa dei flaconi di shampoo e bagnoschiuma. Questi prodotti, infatti, sono praticamente presenti in tutti i bagni. Dopo pochi giorni dal loro acquisto, però, terminano. E noi siamo soliti buttare nella spazzatura il contenitore di plastica. Questa è un’azione davvero più che normale. Ma forse dovremmo cambiare questa abitudine. Infatti, c’è un modo davvero poco conosciuto in cui si possono riciclare. E, quando ne verremo a conoscenza, ne saremo sicuramente estasiati. Infatti, da oggi in poi nessuno butterà mai più i flaconi dello shampoo e del bagnoschiuma e questo grazie al loro geniale riutilizzo.

Casette delle fate, un’idea geniale che farà piacere a grandi e piccini

Abbiamo letto bene. Un flacone terminato di shampoo o bagnoschiuma può diventar un’adorabile casetta delle fate. Ammettiamolo: non c’è nulla di meglio di un giocattolo fatto a mano. E, se dovessimo riuscire a creare questo gioco con i nostri figli, ci sarebbe anche un forte valore affettivo. Insomma, basterà sapere quali sono i passaggi da seguire e in poco tempo potremo abbellire la nostra casa con questa casetta.

Ecco come realizzare le nostre casette dei sogni

Per prima cosa, assicuriamoci di sciacquare con molta cura i flaconi di plastica, così da eliminare qualsiasi residuo di sapone. Poi, ritagliamo con un piccolo coltello le porte e le finestre. Scegliendo la giusta posizione, la nostra casetta inizierà a prendere la giusta forma. E adesso, decoriamola come più ci piace. Cerchiamo di renderla viva e allegra con adesivi che possano attirare l’attenzione dei nostri figli. In questo modo, avranno un gioco fatto dai genitori tutto per loro!

Perciò, da oggi in poi nessuno butterà mai più i flaconi dello shampoo e del bagnoschiuma e questo grazie al loro geniale riutilizzo!

