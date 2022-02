A volte rifarci alla nostra dispensa e aprire qualche conserva che abbiamo preparato è una soddisfazione. Avere dei sughi pronti in casa ci permetterà di risparmiare tempo e denaro ma anche di avere più scelta per condire i nostri piatti e improvvisare una cena con i fiocchi

Una dispensa piena di…

Predisponiamo uno spazio in dispensa in cui riporre i sughi che andiamo a preparare.

Sarà necessario riporli in appositi vasetti, chiuderli e conservarli attraverso il noto procedimento di sterilizzazione.

Sugo alla diavola. Prepariamo la conserva di pomodoro, abbondiamo con aglio e basilico. Alla fine, aggiungiamo del peperoncino in polvere. Dopo il raffreddamento procediamo a mettere dentro il vasetto di vetro. Il sugo piccante sarà ottimo per improvvisare una spaghettata con gli amici.

Ragù di verdure. Tagliamo a piccolissimi pezzi melanzane, peperoni, cipolle, olive e sedano. Facciamo soffriggere sfumando con un po’ di vino bianco. Quando le verdure saranno quasi cotte, aggiungiamo della salsa di pomodoro e aggiustiamo di sale. Facciamo cuocere incorporando bene le verdure al sugo.

Ecco 5 idee geniali ed economiche per realizzare sughi pronti in vasetti di vetro da tenere sempre in dispensa

E se per condire la pasta il pesto alla genovese ci ha un po’ stufati, ecco qualche valida alternativa.

Pesto alla siciliana. Laviamo e tagliamo a pezzi 4 grossi pomodori e un mazzetto di basilico. Poniamo tutto dentro un mixer. Aggiungiamo 50 grammi di pinoli, 100 grammi di parmigiano e 150 di ricotta vaccina. Aggiustiamo di sale e pepe. Adesso frulliamo fino a che non sia diventato un composto cremoso e ben incorporato. Il pesto alla siciliana è pronto per essere messo nei vasetti, che andranno sterilizzati per una conservazione più lunga. Ottimo da conservare in frigo per alcuni giorni.

Salsa alle noci. Procurarsi 150 grammi di noci sgusciate, parmigiano, latte, olio, aglio, sale e pepe quanto basta. Bollire le noci per togliere la pellicina e una volta che si sono raffreddate mettiamole dentro un mixer. Aggiungiamo uno spicchio di aglio e un abbondante cucchiaio di olio. Frulliamo e appena vediamo che il tutto si sta incorporando bene aggiungiamo circa 100 ml di latte. L’importante è che la salsa di noci non sia troppo liquida, ma ben pastosa. In caso, per rimediare a questo inconveniente potremmo aggiungere del pane raffermo bagnato nel latte o nell’acqua. Servirà ad incorporare meglio gli ingredienti.

Lo stesso tipo di procedimento dovrà essere fatto per ottenere un ottimo pesto di pistacchi. A questi ultimi bisognerà però aggiungere qualche foglia di basilico e frullare con un cucchiaio di olio. Il composto diventerà subito omogeneo.

Ecco 5 idee geniali ed economiche per realizzare dei condimenti da avere in casa. Ci torneranno utili in mille occasioni, per improvvisare una cena con amici, per accomodare un pranzo per i nostri piccoli e anche per sollevarci dall’ennesima incombenza di una preparazione alla fine di una giornata pesante.