I weekend autunnali spesso rischiano di scadere nella monotonia. Le giornate si accorciano e si fanno più fredde, motivi che spingono molti a chiudersi in casa. Questo potrebbe essere uno sbaglio, soprattutto durante quei fine settimana in cui è possibile trasformare il tempo libero in conoscenza.

Alcuni eventi imperdibili e culturali, infatti, non andrebbero mai dimenticati. Uno di questi fine settimana è proprio quello che sta per cominciare, quello del 16 e del 17 ottobre. Un weekend all’insegna dell’arte e della cultura.

Il FAI e I suoi volontari, infatti, apriranno al grande pubblico alcuni dei luoghi più inaccessibili di Italia.

Dei veri e propri gioielli che meritano di essere scoperti e visitati almeno una volta nella vita.

Tra tutti i siti, oggi si andrà alla scoperta di Revello, un piccolo borgo medievale in provincia di Cuneo. Situato a pochi chilometri da Saluzzo e poco distante da Torino è una piccola città che ha mantenuto nel tempo le sue antiche caratteristiche. Le Giornate FAI di Autunno permetteranno al visitatore di immergersi completamente nella storia di Revello perdendosi tra i suoi edifici storici.

Da non perdere ad ottobre la visita a questo piccolo borgo medievale italiano ricco di bellezza

Revello è una piccola cittadina alle porte della Valle Po con una interessante storia alle spalle.

Fu nominata per la prima volta all’inizio dell’anno 1000 quando venne concessa come feudo al marchese di Torino e Susa.

In seguito, dal 1215 entrò a far parte dei domini del Marchesato di Saluzzo e ne divenne uno dei borghi principali.

Questo periodo, infatti, è caratterizzato dalla costruzione di importanti edifici, tra cui la Cappella Marchionale, il Palazzo comunale e la Collegiata.

Il percorso proposto dal FAI durerà circa 90 minuti e si snoderà attraverso il borgo medievale. Durante il percorso i volontari FAI illustreranno la storia degli edifici principali, dalla Cappella Marchionale alla Confraternita.

Oltre alla visita del borgo antico di Revello sarà possibile assistere ad una Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo in sette tappe.

Una rappresentazione che solitamente si svolge nei giorni che precedono la Pasqua, dal giovedì al Sabato Santo.

Prenotazioni

La prenotazione delle visite potrà avvenire direttamente sul sito ufficiale del Fondo Ambiente Italiano. Sia per sabato 16 che per domenica 17 ottobre gli orari di visita saranno compresi tra le 9.30 e le 17.00. Quindi non resta che prenotare per non perdere ad ottobre la visita a questo piccolo borgo medievale italiano ricco di bellezza.