Torna Ciao Darwin con Paolo Bonolis ma Luca Laurenti ci sarà? Ecco cosa fa oggi l’artista

Il prossimo marzo torna in TV Ciao Darwin e conduce Paolo Bonolis. Pare ci siano forti dubbi sulla partecipazione di Luca Laurenti che nel frattempo si occupa di altro.

Ciao Darwin rimane uno dei pochi programmi a vincere anche quando tutto intorno cambia. Da Madre natura che fa sognare uomini di tutte le età, a quella sfida nazional popolare capace di incollare davanti lo schermo tanti italiani, il noto sipario d’intrattenimento sarà di nuovo in onda a partire dal prossimo marzo. Al timone l’impareggiabile Paolo Bonolis, che interpreta al meglio lo spirito del progetto televisivo di successo.

Le espressioni del suo viso e quella capacità singolare di cogliere gli aspetti più buffi dei concorrenti ed enfatizzarli al massimo, sono tra le pertinenze che rendono la sua conduzione impeccabile per il tipo di show. E Bonolis da sempre si distingue per la capacità di raggiungere il grande pubblico e restituire qualche ora di svago ed evasione.

Tante le novità per la nuova edizione

E se è notizia certa che torna Ciao Darwin con Paolo Bonolis, su tutta l’organizzazione ci sarebbero delle novità. Innanzitutto, pare molti giochi saranno diversi dal passato, come pure la “prova coraggio”, che non dovrebbe più coinvolgere animali (insetti, rettili e simili). Ma di più monta un grosso dubbio. Se ci sarà o meno Luca Laurenti, spalla forte del conduttore col quale fa coppia fissa in moltissime conduzioni.

Secondo voci indiscrete l’incognita prende corpo dalla constatazione che finora in tutto quanto riguarda l’annuncio della nuova edizione di Ciao Darwin, non compare mai il nome di Laurenti. E secondo i malpensanti potrebbe non essere casuale ma indicativo della grande assenza.

Dove se n’è andato negli ultimi anni

Luca Laurenti da tempo non aggiorna la sua pagina Instagram e dal periodo del picco pandemico non lo vediamo in TV. Gli ultimi post social risalgono al 2021. Nel frattempo, l’artista pare si stia dedicando anima e corpo al suo primo amore: la musica e il canto. Certamente pilotando la nostra mente nei ricordi del passato, non può sfuggirci il suo talento canoro. Diverse volte, infatti, nei bei tempi che furono, canta e suona con una voce straordinariamente diversa dal parlato. Intonata a dir poco! Acuta, ferma. Una rivelazione per quel ragazzo che appare e interpreta il ruolo dello scemotto di turno, del goffo impacciato che serve la palla a Bonolis per le diverse gag in onda.

Torna Ciao Darwin con Paolo Bonolis capitano del fortunatissimo show

Così pare oggi Luca si dedichi esclusivamente alla musica. Certo si tratta di indiscrezioni tutte da confermare nelle prossime settimane. Potrebbe anche darsi che la riorganizzazione nella scaletta del programma non preveda più il suo intervento. Potrebbe essere semplicemente una questione di aggiustamenti e ritocchi allo show. Quel che invece pare più certo è che tra Bonolis e Laurenti non ci siano fratture di carattere personale.