Ognuno di noi spera che con l’inizio del nuovo anno tutto ciò che non ha funzionato fino a quel momento abbia finalmente una svolta decisiva, ma soprattutto positiva. L’impegno e la costanza sono gli espedienti giusti per ottenere quello che si desidera. Spesso, però, c’è chi non disdegna un piccolo aiuto anche dalle stelle. Ed è così che, giornale alla mano o schermo in posizione, ci si dà alla lettura degli oroscopi nella speranza che le previsioni parlino di confluenze fra pianeti benevoli e periodi rosei da accogliere a braccia aperte. E da metà gennaio Scorpione troverà l’amore, Toro il lavoro dei sogni e questi 3 segni zodiacali nuoteranno in un mare di soldi grazie a Giove.

Fiori d’arancio per lo Scorpione?

Per lo Scorpione, questo 2022 ha in serbo tante nuove opportunità che riguardano l’ambito professionale ma soprattutto quello sentimentale. In amore, infatti, si avrà una svolta eclatante e quasi inaspettata. Grazie ad incontri fortuiti o ad una nuova visione nei confronti di vecchie amicizie, lo Scorpione verrà travolto dalla passione e da folli emozioni. Anche le relazioni durature vedranno un forte e sentito cambiamento: un rafforzamento del legame potrebbe portare a coronare il sogno d’amore con un meraviglioso matrimonio.

A capofitto nel lavoro per il Toro

Il Toro finalmente brillerà grazie a nuove responsabilità lavorative, che gli permetteranno di ricevere tante soddisfazioni e di avere soprattutto un successo economico non da poco. Riuscirà a raggiungere grandi obiettivi e ad instaurare nuove collaborazioni, che gli daranno quella tranquillità sia finanziaria che mentale rincorsa da troppo tempo. Attenzione però a non trascurare gli affetti: il lavoro potrebbe assorbire tante energie e tanto tempo materiale da dedicare ai propri cari.

Grazie a Giove, pianeta benevolo, pure questi 3 segni si vedranno travolti da una sorprendente fortuna. Questa volta sarà l’aspetto economico ad avere la meglio su di loro ed anche in modo significativo.

Per il Cancro nuove situazione prenderanno forma a breve e saranno novità relative innanzitutto alla professione. Incontri e contratti allettanti saranno il trampolino di lancio per raggiungere fortunati traguardi: appagamento personale, incarichi stimolanti e stipendi fruttuosi.

La Vergine in ambito lavorativo taglierà grandi traguardi nelle prossime settimane. Conferme attese da tempo avranno esito positivo e nuove collaborazioni porteranno aria fresca e stimoli interessanti. Ogni cosa darà la possibilità di raggiungere guadagni proficui e serenità d’animo.

Per il Leone all’orizzonte iniziano ad intravedersi importanti opportunità professionali. Grazie alle capacità organizzative innate che lo contraddistinguono, sarà in grado di cogliere l’attimo e creare occasioni vantaggiose e soprattutto redditizie dal punto di vista economico e sociale: contributi esterni, infatti, amplieranno maggiormente le possibilità di guadagno.

Non resta che rimanere in attesa di essere baciati dalla fortuna, che pare di non dover tardare ad arrivare.

