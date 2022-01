Abbiamo sempre atteso i saldi, soprattutto quelli invernali, con grande trepidazione. Lunghe code davanti ai negozi prima delle aperture per accaparrarsi gli articoli migliori. Città come Milano e Roma letteralmente prese d’assalto anche dai turisti internazionali. Non per niente siamo uno dei Paesi della moda internazionale e da noi possiamo trovare davvero di tutto. Così come agli outlet e ai villaggi commerciali che negli ultimi anni hanno fatto faville. Sono però anche tantissimi gli italiani che acquistano vestiti e scarpe su Internet. Un Mondo che può essere semplice e vantaggioso, ma anche una vera e propria trappola. Attenzione a queste mega truffe su internet che propongono in saldo vestiti e scarpe delle grandi marche a prezzi incredibili.

Una attiva tradizione che sembra non avere fine

Le prime segnalazioni alle autorità di truffe di prodotti di marca sui social risalgono addirittura al 2016. Da Facebook a Instagram si rincorrono fantomatici siti che ci propongono capi griffati a prezzi incredibili. Dalla Moncler alla Stone Island, dalla Colmar fino ad Armani. Foto che ci mostrano capi tradizionali, ma anche all’ultimo grido a prezzi davvero assurdi. Tanto assurdi, che, come ricordano le stesse case di moda, dovrebbero già metterci in allerta.

Attenzione a queste mega truffe su internet che propongono in saldo vestiti e scarpe delle grandi marche a prezzi incredibili

Il Social su cui vanno maggiormente in questo momento le truffe di moda è Instagram. Basti solo pensare che in 10 anni di attività sono stati aperti oltre 1 miliardo di account. Cifre davvero incredibili per questo social che vede quotidianamente condivise oltre 100 milioni di fotografie. Il guaio nasce proprio da tutta questa popolarità. Sono infatti moltissime le influencer, ma anche i calciatori che utilizzano Instagram per pubblicizzare i loro sponsor. Quello, però è un altro canale, ufficiale con le maison di moda. Attenzione ai siti che millantano collaborazioni con questo o quel personaggio famoso. Come ricordano gli esperti, la primissima cosa da fare è leggere le recensioni. Mai fare un acquisto a distanza se prima non c’è la riprova di un giudizio pubblico.

Attenzione al pagamento in questi modi

Questi profili un giorno chiudono e il successivo riaprono. Nonostante l’incredibile impegno della nostra Polizia Postale, la facilità con la quale possono riaprire questi siti truffaldini è imbarazzante. Ricordiamoci sempre di guardare anche lo stato degli aggiornamenti, perché se non ce ne sono, è un altro indice della sua pericolosità. Attenzione, poi alle truffe internazionali che suggeriscono il pagamento della merce anche con Postepay, o addirittura le ricariche telefoniche. Come ricordano tutte le nostre aziende, i metodi di pagamento della merce sono sempre quelli tradizionali.

Cerchiamo di non farci irretire quindi da questi saldi facili perché nascondono oltre alle truffe e ai capi “taroccati” anche la possibilità che terzi si impossessino dei dati della nostra carta di credito. Se vogliamo fare shopping online, affidiamoci ai siti aziendali e a quelli più conosciuti e recensiti dal pubblico.

Approfondimento

Una cascata di euro sugli italiani che possiedono senza saperlo questi orologi e questi Swatch