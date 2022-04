Il mese di aprile sta per terminare e finora ha portato ai vari segni zodiacali gioie e dolori. Inevitabile dunque nutrire nei confronti degli ultimi giorni aspettative infarcite di conferme o di speranza circa possibili cambiamenti. Come sempre l’oroscopo, seguendo il quadro degli astri, prospetta per ognuno il tenore delle proprie giornate. Vi saranno dunque dei favoriti che termineranno in grande stile, ottenendo da fine aprile soldi e fortuna a raffica. Al contrario, per qualcun altro la situazione sarà ben più critica.

I Gemelli devono tenere duro

Alcuni segni cominciano a perdere colpi dopo un periodo piuttosto positivo, ma mantengono una condizione comunque di stabilità. Purtroppo, però, non tutti potranno godere della stessa serenità nel salutare il mese uscente. Lo sanno bene i Gemelli che sono davvero giunti allo stremo. Già da un po’ affaticati e sotto sforzo, andranno incontro al mese di maggio davvero sfiniti.

Hanno davvero l’impressione che gli astri si siano accaniti su di loro, perché stanno ricevendo solo un forte carico di stress. Sembra poi che succeda di tutto per aggravare ulteriormente il carico. Anche a livello dei rapporti umani, potrebbero pagare la loro bravura nel simulare. Sarà meglio tenere duro e cercare un po’ di ottimismo per non cadere nello sconforto.

Da fine aprile soldi e fortuna a raffica per questi 3 segni zodiacali spalleggiati da Marte mentre nessuna gioia per i Gemelli

Ben più rosea la situazione di 3 fortunatissimi che sembrano avere davvero il vento in poppa. Tutto merito di Marte, che dal 15 aprile si è trasferito nei Pesci e sembra proprio volervi sostare a lungo. Una grande carica anima, dunque, le azioni dei Pesci, che si sentono davvero invincibili e irrefrenabili. Stranamente si sentono davvero positivi e questo gioca a loro favore. Hanno maggiore fiducia in se stessi e ciò li condurrà a voler ottenere il massimo senza timore di sconfitta. Di questo passo la gratifica lavorativa tanto attesa potrebbe essere davvero dietro l’angolo.

La posizione di Marte però gioverà anche allo Scorpione e al Cancro. Il primo giunge da un periodo che l’ha davvero messo alle strette in diversi ambiti della sua vita. Essendo però tra i segni più ambiziosi non è tipo da lasciarsi scalfire tanto facilmente. Torna in scena come piace a lui, in modo trionfale. Il peggio è passato e vi sono sorprese positive in arrivo che lo Scorpione non si lascerà scappare.

Continua l’ascesa del Cancro, che negli ultimi giorni scoprirà un vigore e una volontà che neanche immaginava di avere. Dopo essersi demoralizzato a lungo, finalmente trova quella spinta che potrà condurlo a fare meglio e a prendersi tutte le rivincite finora agognate.

