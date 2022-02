Spesso controllare l’appetito e la golosità non è per niente facile. Capita ci trascinino e ci portino a esagerare. Tante volte, seppure pieni come otri, non rifiutiamo l’ennesima portata e spesso la consumiamo anche con una certa voracità.

Mangiare più di quanto necessario e velocemente, sono due abitudini sbagliate. Infatti, potrebbero comportarci problemi digestivi. In più, potrebbero farci ingrassare e portare gonfiore, il che provocherebbe anche flatulenze causate dall’accumulo di aria.

In certi casi potrebbero esserci d’aiuto dei rimedi naturali della nonna basati sulle proprietà di alcune erbe e spezie. Ad esempio, vi è una tisana che contrasta i gas intestinali, mentre da bere per ridurre la pancia vi sarebbe un’altra bevanda.

Una spezia buona e salutare

Tante volte per favorire la digestione si ricorre al bicarbonato, quando in realtà potrebbero esserci bevande molto più piacevoli ed efficaci su vari fronti. È il caso dell’infuso che andremo a vedere e i cui benefici derivano da una spezia particolarmente buona: la cannella.

Essa non solo ha un aroma davvero stuzzicante, ma anche delle caratteristiche che la renderebbero particolarmente preziosa.

La cannella sarebbe una valida alleata contro i disturbi digestivi e le flatulenze. Inoltre, aiuterebbe anche a tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue, riducendo così la voglia di dolci.

Ciò contrasterebbe gli attacchi di fame, tanto più perché la cannella ridurrebbe anche la velocità di svuotamento dello stomaco.

Tutto questo ovviamente avrebbe vantaggi nella gestione del proprio peso corporeo.

Non bisognerebbe però eccedere con la cannella perché contiene cumarina, una sostanza che in quantità elevate potrebbe danneggiare fegato e reni.

Da bere per ridurre la pancia questo profumatissimo infuso terrebbe a bada fame e glicemia oltre a favorire una buona digestione

Per preparare l’infuso ci serviranno:

2 cucchiai di cannella;

2 cucchiai di semi di anice;

1 cucchiaio di scorza di limone biologico;

150 ml di acqua.

Possiamo usare la cannella in polvere o le stecche, in questo caso le spezzetteremo.

Per quanto riguarda il limone, prima di privarlo della sua scorza, laviamolo. Passeremo poi a sminuzzare grossolanamente la scorza e ne riempiremo un cucchiaio.

Predisposti tutti gli ingredienti, misceliamoli tra loro. Dopo di che, li porremo in un sacchetto sottile di lino per conservarli.

Mettiamo l’acqua in un pentolino e poniamo sul fuoco per portarla a ebollizione. All’interno vi verseremo un cucchiaio del nostro preparato di spezie e lasceremo in infusione per una decina di minuti. Prima di versarlo nella tazza, lo filtreremo. Potremmo dunque procedere a berlo.

Naturalmente sarà bene non esagerare. Altrettanto importante sentire sempre il parere di un medico per accertarsi che le spezie usate non abbiano effetti collaterali sul nostro stato di salute.

