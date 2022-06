La frutta, specialmente quella di stagione, è uno dei punti cardine per un’alimentazione sana ed equilibrata. Come ben sappiamo, infatti, il suo consumo permette di fare scorta di nutrienti fondamentali, come vitamine, sali minerali, fibre e tanto altro. Inoltre, mangiarla con una certa regolarità, ci consentirebbe di ridurre il rischio di malattie croniche, come quelle cardiovascolari.

In estate, ci sono tantissimi tipi di frutta da mangiare in vari momenti della giornata, soprattutto a merenda, tra cui fragole, pesche, ciliegie, angurie e così via. Oltre a questi, ce ne sono anche altri tipi, molto nutrienti e gustosi, come ad esempio i frutti di bosco. In questo articolo concentreremo la nostra attenzione in particolare sui mirtilli, che godrebbero di proprietà veramente interessanti dal punto di vista nutrizionale.

Cuore in salute e memoria di ferro con questo frutto di stagione che aiuterebbe a controllare anche la glicemia

Il mirtillo è un frutto costituito per l’85% di acqua, è povero di calorie (appena 25 ogni 100 g) ed è ricchissimo di fibre. Numerosi sarebbero i benefici derivanti dal suo consumo. Secondo alcuni studi, infatti, pare che il mirtillo sia un alleato della salute cardiovascolare e che abbia effetti positivi su cuore e arterie. Questo è dovuto anche all’indice glicemico ridotto e al controllo degli zuccheri nel sangue, che lo renderebbero ideale per chi soffre di iperglicemia. Inoltre, pare che questo frutto sia anche particolarmente utile per la memoria e per le capacità cognitive. Il mirtillo, infine, come tutti gli altri frutti di bosco, è anche ricco di fitonutrienti, come flavonoli e antocianine.

Valori nutrizionali dei mirtilli e possibili controindicazioni

Quindi, ci sarebbero più possibilità di avere cuore in salute e memoria di ferro mangiando i mirtilli. Tuttavia, anche il consumo di questo frutto potrebbe comportare la comparsa di alcuni effetti indesiderati. Infatti, in genere, si sconsiglia di mangiare i mirtilli nel caso in cui si assumano farmaci antidiabetici, poiché potrebbero alterarne gli effetti. Inoltre, è importante ricordare che i mirtilli favorirebbero la formazione di calcoli, per via dell’alto contenuto di ossalati.

Come conservare i mirtilli anche per l’inverno

Essendo disponibili soltanto dall’inizio dell’estate fino a settembre, in questo periodo è necessario fare scorta di mirtilli e conservarli per l’inverno. Un buon modo per avere questo frutto disponibile anche durante le stagioni più fredde, è quello di creare delle confetture. Queste conserve si preparano in pochissimo tempo e, seguendo i passaggi nella maniera corretta, ci consentirebbero di godere delle proprietà del mirtillo per tutto l’anno.

Per realizzarla, occorrerà lavare innanzitutto 1 kg di mirtilli e poi lasciarli asciugare su un telo da cucina. Dopo di che, versiamoli in una casseruola, aggiungendo mezzo kg di zucchero, il succo di un limone e un po’ di scorza grattugiata. Mescoliamo il tutto e lasciamo insaporire per circa 3 ore.

Trascorso il tempo necessario, riponiamo il recipiente sul fuoco e lasciamo cuocere per circa 30 minuti a fuoco dolce. Durante la cottura è importante mescolare spesso e, se dovesse risultare troppo liquido, aumentiamo la fiamma. Una volta raggiunta la consistenza desiderata, versiamo il composto ancora caldo nei vasetti di vetro, precedentemente sterilizzati. Lasciamo raffreddare il tutto a temperatura ambiente e poi richiudiamo i vasetti in maniera ermetica.

