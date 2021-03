Presto uscirà sul canale tematico Disney, il film tanto atteso “Cruella” con Emma Stone.

Inutile dire che, come è stato con il film d’animazione “La Carica dei 101” e il remake con Glenn Close nei panni della cattivissima, sarà subito Dalmata mania.

In questo articolo vi suggeriamo alcune idee semplici e fai da te per realizzare una cameretta in stile “Crudelia De Mon”.

Crudelia sta arrivando, come possiamo creare una cameretta ispirata al film Disney.

Per prima cosa penseremo alle pareti: in commercio ci sono molte tipologia di Stickers con il manto di dalmata. Si tratta di pellicole adesive trasparenti con i pois neri, da applicare sui muri oppure sui mobili. In altri prodotti, invece, troverete solo il pois nero adesivo da applicare qua e là sul muro bianco in modo da ottenere lo stesso effetto.

Il prezzo è di circa 20 euro a mq.

Il tappeto fai da te a dalmata

Ecco come fare un tappeto fai da te Crudelia Demon.

Materiali:

a) retina sotto tappeti;

b) un pettinino per capelli o un telaio per pon pon;

c) gomitoli di lana nera e bianca.

Inizieremo a fare tanti pon pon neri e bianchi (70% bianchi, 30% neri). Passate il filo attorno al pettinino per capelli fino a quanto il pettine sarà quasi tutto avvolto. A questo punto occorre sfilare la matassina e stringerne il centro con un filo di lana e fare due nodi strettissimi. La situazione che vi si presenta è una specie di fiocco con un cordino di lana stretto al centro. A questo punto non resta che tagliare le estremità della matassina da entrambe le parti, infilando la forbice nei due occhielli. Ora apriremo bene il pon pon.

Fissiamo il pon pon alla retina per tappeti con il filo di lana con cui avevamo chiuso il centro. Alternando bianchi a quelli neri, i nostri bimbi avranno il loro morbido tappeto di pon pon Dalmata.

Per 15 euro on line non è difficile trovare dei set lenzuola ispirati alla Carica dei 101.

Infine, possiamo creare un simpatico specchio di Crudelia con pochissimi materiali.

Lo specchio di Crudelia De Mon

Materiale occorrente:

a) uno specchio da appendere (qualunque abbiate in casa);

b) un paio di guanti lunghi rossi; Imbottitura;

c) una parrucca di carnevale bianca sfilacciata

d) colori acrilici nero.

Per prima cosa riempiremo i guanti con il l’imbottitura fino a che non sembreranno mano vere.

Legate con elastico le estremità i due guanti. A questo punto con della colla a caldo, fissate i due guanti sulla cornice superiore affinché “abbraccino lo specchio”.

Prendiamo ora la parrucca bianca e dipingiamo con i colori acrilici metà parrucca in stile Crudelia.

Non resta che fissare con colla a caldo la parrucca allo specchio in modo che si sovrapponga alla giuntura del due guanti.

Uno specchio è davvero Crudelia!