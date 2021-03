Ci sono 4.000 euro di premio per cambiare il mondo della pasta. Ecco come fare e chi può vincere questo prezioso bottino. Sono veramente tanti soldi e in realtà non finisce qui, perché ce ne sono altri in palio. Ma come si fa a vincere tutti questi soldi? Basta solo un’idea, qualcosa di geniale.

Dolci e pasta durante il lockdown

In quasi più di un anno di lockdown il cibo è diventato il miglior amico dell’uomo. Più cibo meno palestra per tutti. Se si ricorda bene durante i primi giorni di pandemia, quando i supermercati erano presi d’assalto, nessuno riusciva più a trovare la farina. Il consumo di dolci e carboidrati è aumentato moltissimo. Così moltissime persone si sono dedicate alla cucina.

E su questo panorama è arrivato il momento di creare qualcosa di nuovo. Di inventare un nuovo design di pasta. Di inventare una nuova pasta. E ci sono 4.000 euro di premio per cambiare il mondo della pasta. Ecco come fare e chi può farlo.

New pasta shape

Questo è un concorso lanciato da una famosa azienda italiana. Questa ha lanciato un contest a cui può partecipare chiunque sopra i 18 anni di età. Il compito è quello di creare un nuovo tipo di pasta, dal punto di vista estetico, funzionale e dalla scelta di materie prime. Sul sito desall.com vi è tutta l’informativa sul contest. É possibile scaricare il brief per capire quali sono tutte le regole da seguire e le caratteristiche che la nuova pasta deve avere.

Chiusura e montepremi

Il contest è aperto fino al 4 giugno 2021, dopo quella data non sarà più possibile mandare le proprie proposte. A metà luglio sarà annunciato il vincitore che vedrà come premio i 4.000 euro. Ma c’è una sorpresa, perché l’azienda ha deciso che potrebbe comprare la licenza commerciale di altri tipi di pasta che le interessano a 1.500 euro.

Approfondimento

Nuove aperture a Bergamo: centinaia di offerte di lavoro in arrivo nella logistica.