Il mondo dei fiori affascina moltissime persone. Anche chi non ha un giardino a disposizione, cerca di ricreare un angolo fiorito sul terrazzo. Con i loro vivacissimi colori, i fiori mettono allegria. Inoltre, diffondono inebrianti profumi. Esistono numerose specie e varietà tra cui poter scegliere. Anzitutto, bisogna puntare sul fattore stagionalità. Dopodiché, ci si può sbizzarrire con la scelta seguendo i propri gusti personali. Ci sono fiori più eleganti e raffinati ed altri più vistosi e appariscenti. Ve ne sono poi alcuni che, grazie al loro portamento, ci permettono di creare angoli di privacy ombreggiati sul terrazzo. In questo specifico articolo ci occuperemo di alcune varietà floreali che si contraddistinguono per la loro profumazione.

Perfetti in giardino e sul balcone questi 4 fiori estivi profumatissimi diversi da ortensie e petunie

Con il suo inconfondibile profumo, la lavanda ci trasporta, almeno con il pensiero, in Provenza. I suoi splendidi fiori creano spettacolari macchie viola. Tra l’altro, il profumo della lavanda ha numerose proprietà. Zanzare, mosche e altri insetti, infatti, non lo gradiscono. Qualche pianta di lavanda in giardino, quindi, delizia i nostri occhi e il nostro olfatto e, in più, tiene lontano gli insetti molesti. Ricordiamo poi che possiamo far essiccare i fiori spigati della lavanda, in modo da poterli utilizzare come profumatori naturali riponendoli in armadi e cassetti.

La gardenia

Originaria di Asia e Africa, la gardenia ci regala bellissimi fiori bianchi di un profumo molto gradevole e facilmente riconoscibile. Si tratta di un arbusto sempreverde di cui fanno parte circa 250 varietà. Ricordiamo le più note e comuni:

gardenia jasminodes, la più semplice da coltivare;

la gardenia grandiflora, che può arrivare a 3 metri di altezza;

gardenia fortunei, unica varietà in grado di sopportare temperature molto rigide (0°C);

la gardenia amoena, dai rami ricoperti da spine.

Il gelsomino

In un articolo che parla dei fiori estivi profumati non poteva di certo mancare il gelsomino. Una pianta che può avere portamento cespuglioso o rampicante. Si riempie di deliziosi fiorellini bianchi dal profumo molto delicato, quasi esotico. Le foglie sono piuttosto lunghe e di un bel verde brillante. Anche queste contribuiscono al potere ornamentale della pianta.

Menta

Le piante aromatiche sono molto profumate. Nel nostro elenco delle piante estive profumate vogliamo ricordare la menta, anche perché funziona come ottimo repellente per gli insetti. Ve ne sono molte varietà. Il suo profumo è freschissimo e, in base alla tipologia, assume sfumature differenti, ad esempio agrumate. La menta, tra l’altro, è un prodotto dell’orto che si presta per numerosi utilizzi. In cucina, infatti, regala un piacevole tocco di sapore a molti piatti estivi e alle bevande, come il tè. Dunque, se vogliamo allietarci con profumi inebrianti, scegliamo questi fiori perfetti in giardino e sul balcone.

