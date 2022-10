Cresce nei laghetti e negli acquari questa pianta che non ha bisogno di terreno

Le piante che coltiviamo in giardino, in balcone, sul terrazzo o che abbelliscono la casa, necessitano di un terreno ricco di sostanze organiche e ben drenato. Queste caratteristiche sono molto importanti perché evitano che le radici si ammalino e permettono di coltivare un piccolo arbusto sano e rigoglioso.

Ma la natura ci regala anche delle piante molto particolari che non hanno bisogno del terreno. Vengono chiamate acquatiche perché vivono sommerse o galleggiano nell’acqua. Sono molto affascinanti e abbelliscono giardini, stagni, acquari e soprattutto sono facili da coltivare.

Pensiamo, ad esempio, al marimo. Un’alga molto decorativa di acqua dolce e dalla forma tondeggiante che, negli ultimi anni, ha conquistato proprio tutti.

Cresce nei laghetti e negli acquari questa pianta ornamentale molto affascinante

Le piante acquatiche sono davvero tante e tutte molto ornamentali. Per abbellire i laghetti anche artificiali, le fontane e gli acquari, possiamo coltivare il Limnobium Laevigatum o spugna sudamericana.

Parliamo di una pianta tropicale e galleggiante, particolarmente bella, originaria dell’America centrale e meridionale. Le sue foglie hanno una forma tondeggiante, sono di colore verde scuro, spesse e lucide. Sono dotate di un tessuto spugnoso che permette di mantenerle facilmente a galla.

Oltre alle foglie decorative, anche le radici del Limnobium Laevigatum sono molto ornamentali. Si presentano come dei fili lunghi e sottili, che fluttuano elegantemente nell’acqua.

Come prendersi cura di questa pianta acquatica

Cresce nei laghetti e negli acquari questa pianta molto facile da coltivare ma che, per rimanere sempre forte e vigorosa, necessita di alcuni importanti accorgimenti.

Facciamo molta attenzione alla temperatura. Infatti, la pianta necessita di un clima mite e mai freddo. In inverno, se la temperatura è molto bassa, cerchiamo di proteggerla e ripararla.

Per mantenere il fogliame sano e dal colore vivo, è necessario utilizzare dei concimi e avere un’acqua particolarmente acida.

Come tutte le piante, anche il Limnobium Laevigatum viene attaccato dai parassiti. Il suo nemico numero uno è la lumaca acquatica. Per cercare di risolvere il problema, evitiamo che la pianta cresca fino all’estremità e ai bordi dei laghetti.

Un consiglio in più

Per avere una pianta sempre in salute, prestiamo particolare attenzione alla parte superiore delle foglie. Dobbiamo fare in modo che non si bagnino troppo. Questo per evitare che marciscano e si ammalino velocemente, soprattutto in presenza di basse temperature.

Seguendo queste poche e semplici regole, avremo sempre un Limnobium Laevigatum sano, bello, decorativo e dalla crescita molto rapida.

