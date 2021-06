Prendersi cura del proprio viso è un aspetto importante che ci permette di contrastare l’avanzamento dell’età e non solo. Può capitare che la pelle in determinati periodi possa essere attaccata da brufoli o punti neri. Questo fenomeno, in caso di eccesso, può far sentire a disagio chi ne soffre.

Fortunatamente, in casa, nella nostra dispensa, abbiamo molti ingredienti naturali che ci permettono di purificare ed illuminare la pelle. Dal bicarbonato al caffè, anche gli ortaggi ci vengono in soccorso per illuminare il viso e non solo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Creare una maschera illuminante non è mai stato così economico grazie all’utilizzo di questo comune ortaggio unito ad altri miracolosi ingredienti.

Ecco come creare la maschera illuminante

In alcuni periodi può succedere di avvertire di più la stanchezza quotidiana, di riposare poco e di andare troppo di fretta. Questi fattori contribuiscono molto sulla brillantezza del nostro viso, che appare più provato e segnato dalle fatiche che stiamo vivendo.

È bene allora ricorrere a metodi fai da te che ci permettono di creare una maschera illuminante che purifica il viso. Per crearla abbiamo bisogno della polpa di due patate, succo di limone, due cucchiai di latte fresco e uno di mollica di pane. Mescoliamo gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo, applichiamola poi sul viso per almeno venti minuti. Trascorso il tempo di posa, risciacquiamo con acqua tiepida. Questa maschera è ideale anche per pelli grasse.

Ricordiamo che le patate sono un ottimo alleato contro i brufoli e i punti neri, contro l’invecchiamento della pelle e per contrastare le fastidiose occhiaie.

Piccoli accorgimenti per una pelle sana

Oltre alle maschere fai da te facili da realizzare e soprattutto efficaci sulla pelle, possiamo prestare attenzione a piccoli accorgimenti per una pelle sana.

Ricordiamo che per avere una pelle sana è buona prassi bere tanta acqua, cercare di riposare di più e favorire alimenti che aiutano la diuresi.

Creare una maschera illuminante non è mai stato così economico grazie all’utilizzo di questo comune ortaggio unito ad altri miracolosi ingredienti.