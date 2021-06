Decidere cosa mettere nello zaino per una giornata di trekking non è mai facile. Non bisogna mai sottovalutare i percorsi e portare il necessario anche quando ci sembra che il percorso sia semplice. Infatti, possono sempre capitare degli imprevisti e, per questo, bisogna essere preparati a qualsiasi evenienza.

Soprattutto è bene creare un buon equilibrio tra quello che si decide di portare e il peso totale dello zaino carico. È importante non sovraccaricare troppo la schiena e la zona lombare.

Altrettanto importante è, quindi, scegliere gli accessori indispensabili per goderci appieno i nostri trekking e le passeggiate nella natura e non farci mai trovare impreparati. Oltre a scegliere l’attrezzatura con cura, è fondamentale disporla in maniera corretta nello zaino, affinché non crei peso superfluo. Infatti, ad esempio metteremo nel fondo le cose che utilizzeremo di meno, e a portata di mano le cose che useremo di più.

Ecco quali sono gli accessori indispensabili per goderci appieno i nostri trekking e le passeggiate nella natura e non farci mai trovare impreparati

Tra gli accessori indispensabili abbiamo:

borraccia d’acqua: quando si va in montagna un giusto apporto d’acqua è fondamentale. Che sia nelle borracce o nelle nuove camelbak (una sacca idrica), è sempre bene portarsi almeno due litri d’acqua per un’escursione giornaliera;

cibo: ben impacchettato, oltre al cibo per il pranzo è utile portare con noi della frutta o delle barrette nutrienti a base di frutta secca;

calze e magliette di ricambio: una volta finita l’escursione è un sollievo poter avere un piccolo cambio con noi;

giacca impermeabile: il tempo è sempre imprevedibile perciò è bene essere preparati per un temporale estivo o un’improvvisa folata di vento;

kit di pronto soccorso: questa è una di quelle cose da avere sempre a portata di mano. Un piccolo kit con lo stretto indispensabile (pinzette, garze, guanti, cerotti) può essere indispensabile in alcune situazioni;

torcia frontale: sempre a causa di qualche imprevisto può capitare di fare la strada del ritorno al buio, in questi casi è importantissimo avere una torcia frontale con noi;

coltello a serramanico: necessario per tantissimi usi: tagliare arbusti, aprire cose, anche per tagliare rami per accendere un fuoco se necessario;

crema solare e cappellino: anche in montagna il sole può giocare brutti scherzi. È utile portare una buona protezione solare e un cappellino con visiera per evitare insolazioni;

accendino, powerbank, bussola e mappa: tutti elementi che sono fondamentali e utili per tantissimi imprevisti in mezzo alla natura.

