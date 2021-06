Quando bisogna mettere d’accordo tutti, il tiramisù è il dolce perfetto.

Lo amano grandi e bambini, per la sua crema morbida che ben si sposa con la croccantezza del biscotto.

Fare il tiramisù è molto semplice e non impiega neanche troppo tempo.

Il problema è che, per fare un tiramisù a regola d’arte, ci sono dei trucchetti che bisogna conoscere.

In particolare ce n’è uno e riguarda la preparazione della crema al mascarpone. Scopriamolo insieme e gustiamoci un tiramisù davvero da 10 e lode.

Il segreto è nella crema

Fare la crema al mascarpone è abbastanza semplice. Bastano pochi ingredienti lavorati correttamente, e il gioco è fatto.

Si parte dividendo tuorli e albumi. I tuorli andranno montati insieme allo zucchero con una frusta. Bisognerà lavorarli a lungo, fino a creare una sorta di mousse omogenea.

A parte ci dedicheremo agli albumi, sempre servendoci di una frusta elettrica. Attenzione: la frusta e gli altri attrezzi dovranno essere ben asciutti.

È a questo punto che dovremo aggiungere l’ingrediente che fa la differenza: un pizzico di sale.

Ed ecco svelato finalmente il segreto dei maestri pasticceri per preparare uno straordinario tiramisù così buono da leccarsi anche la punta del naso.

Lavoreremo, quindi, gli albumi finché non saranno montati a neve. Per capire quando fermarci, dovremo notare che la frusta forma negli albumi una sorta di onda. È a questo punto che gli albumi saranno davvero perfetti.

L’altro protagonista: il caffè

Un altro dettaglio fondamentale riguarda il caffè. Ovviamente potremo scegliere quello che più ci piace. Vale a dire, il decaffeinato o qualsiasi altro tipo di caffè.

Il dettaglio che fa la differenza, però, è che il caffè non sia troppo forte. C’è da dire che i più smodati amanti del caffè amerebbero questo particolare, ma non tutti lo apprezzano. Inoltre coprirebbe eccessivamente il sapore della crema, e quindi non ci sarebbe un’armonia di sapori.

