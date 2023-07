Dopo tanti mesi di rialzo, dove abbiamo indicato come turning point rilevante il 4 agosto, siamo giunti sui massimi dell’anno alla data indicata. Inizierà la correzione di un mese attesa? Potrebbe essere. I motivi a favore sono un forte ipercomprato accumulato, e resistenze centrate in pieno. Intorno a questi livelli, le probabilità che inizi quantomeno un ritracciamento sono molto elevate. Come al solito andremo a monitorare la tendenza in corso prima di giungere a conclusioni affrettate. Countdown del rialzo dei mercati iniziato a marzo?

Ipercomprato e resistenze: la tecnica perfetta?

Ci sono dei setup di prezzo che potrebbero dare indicazioni precise sull’andamento dei mercati? Ad esempio la combinazione di oscillatori in ipercomprato con divergenze negative al raggiungimento di determinati prezzi?

Purtroppo ci piacerebbe dare una risposta affermativa, ma non è così. Quello che conta in una tendenza rialzista è sempre e solo la tenuta dei supporti. Quindi, sono questi che danno indicazioni a parer nostro molto precise sull’andamento futuro dei prezzi.

Per questo motivo nel paragrafo successivo andremo a indicare questi livelli. Da ora al 4 agosto faremo, come facciamo sempre su queste pagine la stessa cosa.

Countdown del rialzo dei mercati iniziato a marzo? I livelli operativi da monitorare per domani

Alle ore 17:01 della seduta di contrattazione del giorno 31 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.554

Eurostoxx Future

4.499

Ftse Mib Future

29.820

S&P500

4.585,88.

Cosa potrebbe far iniziare un ritracciamento?

Chiusure giornaliere inferiori a

Dax Future

16.085

Eurostoxx Future

4.331

Ftse Mib Future

28.935

S&P500

4.527.

Non dobbiamo far altro che monitorare questi prezzi e assecondare la tendenza in corso fino a quando dispiegherà i suoi effetti. Siamo però in una situazione di allerta, in quanto i nostri setup hanno sempre rilevato con probabilità del 90% dei punti salienti dei mercati, di breve e medio lungo termine.

Vedremo cosa accadrà anche stavolta.

