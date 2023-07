Il 2023 è il terzo anno del ciclo presidenziale che si abbina a quello del ciclo decennale. Questa combinazione nelle serie storiche ha portato a rialzi superiori al 20/25% con probabilità superiori all’80%. Inoltre, il primo trimestre del 2023 avrebbe dovuto vedere alle proprie spalle la formazione del bottom decennale. Quest’anno, dove molti puntavano contro, perchè a loro dire era probabile una recessione economica, invece sta facendo assistere a un rialzo straordinario. Siamo vicini al setup annuale del 4 agosto, e in base a nostri calcoli dovrebbe portare a uno stop di almeno un mese. Ultima settimana di rialzo a Wall Street? Si profila una correzione all’orizzonte?

Tendenza e previsioni di ribasso

Quando un mercato sale, solitamente i grafici tendono a segnare minimi e massimi crescenti. La tendenza inverte quando questa sequenza viene meno. Al momento, sui time frame giornaliero, settimanale, mensile, trimestrale e annuale, i listini azionari di Wall Street sono ben impostati al rialzo. L’unico segnale contrarian è la nostra previsione che vede la formazione di un massimo rilevante intorno al 4 agosto. Queste date in passato hanno mostrato una loro valenza con probabilità del 90% circa. Sarà così anche questa volta? Dal punto di vista grafico si avverte un eccesso su alcuni oscillatori, e la vicinanza di alcune resistenze dinamiche. Come comportarsi in un contesto di questo tipo?

Ultima settimana di rialzo a Wall Street? Cosa fare?

La seduta di contrattazione del 28 luglio si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

35.459,29

Nasdaq C.

14.316,66

S&P500

4.582,23.

La tendenza è rialzista, e quello che si dovrebbe fare in contesti del genere, è soltanto di monitorare sempre, e di giorno in giorno la tenuta o meno dei supporti.

In questi momenti potrebbe giocare in modo contrario la psiche, che potrebbe portare ad anticipare movimenti (il ribasso atteso), che potrebbero anche non formarsi.

Cosa portrebbe far iniziare a scendere i mercati americani?

Chiusure giornaliere inferiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

35.216

Nasdaq C.

14.006

S&P500

4.528.

Interessante sarà assistere a quello che si verificherà oggi.

