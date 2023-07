Polpette napoletane al sugo soffici e sfiziose: ecco l’ingrediente misterioso di Marisa Laurito più 1 variante senza macinato

La domenica in tavola, anche d’estate, non può mancare un appetitoso piatto di polpette al sugo. Ecco la ricetta napoletana utilizzata da Marisa Laurito per gustarle morbide.

La cucina italiana regionale offre degli spunti straordinari per mettere in tavola, anche in estate, dei piatti sfiziosi, in grado di accontentare tutti i palati. Pensiamo alle ricette partenopee come la pizza fritta, la pasta fagioli e cozze, il baccalà, il pesce fritto, i famosissimi spaghetti alle vongole. La lista delle prelibatezze da assaggiare a Napoli, e dintorni, potrebbe essere infinita e non riguarda solo i piatti salati. Immancabile durante i grandi pranzi di famiglia, e non solo, sono le polpette al sugo, un classico della domenica, anche nel periodo estivo. Inizialmente nate come pietanza povera, per recuperare gli avanzi di carne lessa, come affermava Artusi in un manuale della fine dell’800. Oggi sono arricchite con ingredienti più nobili come il parmigiano e la carne fresca, oppure rivisitate con il pesce o ortaggi. Pochi sanno, però, che le polpette sembrano avere origini lontane, dalla Persia al Medio Oriente, per poi arrivare in Spagna e Italia.

Polpette napoletane al sugo soffici e sfiziose

In ogni parte d’Italia si preparano con qualche dettaglio differente, in base alla tradizione del posto, ma a Napoli aggiungono un ingrediente particolare. Il risultato finale è sicuramente differente da altri tipi di preparazione, con un retrogusto dolce e intenso. Infatti, nella ricetta partenopea di aggiunge l’uva passa, quella che troviamo in vendita già essiccata in comode confezioni. A rivelare tutti gli ingredienti della tradizione è anche la grandissima artista napoletana Marisa Laurito, appassionata di cucina e cuoca straordinaria. Nel sito ufficiale possiamo curiosare tantissime ricette, anche molto particolari, tra cui le polpette, nella lista degli alimenti menziona appunto l’uvetta. Per ottenere delle polpette napoletane al sugo soffici e sfiziose, da leccarsi i baffi, la Laurito usa questi ingredienti per 4 persone:

½ kg di macinato misto ;

; 3 uova ;

; parmigiano grattugiato;

grattugiato; pane raffermo;

raffermo; latte ;

; scorza limone ;

; uva passa e pinoli.

Il procedimento e 2 alternative

Mettiamo in una ciotola la carne e il pane ammollato nel latte, e strizzato e poi gli altri ingredienti. Mescoliamo bene con le mani e creiamo delle polpettine, che dovremo friggere in olio caldo. Aggiungiamole nel tegame del sugo a fine cottura e facciamo cuocere per un altro po’, prima di gustarle. Se invece vogliamo utilizzare avanzi di salumi e formaggi, mescoliamo con uova, pane, farina e latte, per ottenere delle polpette alternative. Potremo mangiarle in bianco o aggiungerle al sugo, il risultato sarà squisito.