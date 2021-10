Se negli ultimi tempi abbiamo notato strani movimenti in casa, faremmo bene a verificare che non dipendano da blatte e scarafaggi. Questi, infatti, sono soliti invadere le abitazioni con il freddo generando un pericolo per la famiglia. Blatte e scarafaggi sono pericolosi per la salute a causa dei batteri che raccolgono nei posti dove vivono e portano in giro sulle zampe. In particolare se in casa girano bambini o animali domestici dovremmo fare attenzione perché queste spie dicono che blatte e scarafaggi infestano casa portando malattie. Nel corso della guida vedremo più soluzioni, tutte davvero economiche, dai repellenti naturali fino a trappole che non lasceranno scampo a questi sgraditi ospiti. Infatti, costano pochissimi centesimi queste soluzioni geniali per eliminare per sempre blatte e scarafaggi.

Dove trovare gli insetti

Gli scarafaggi, così come le cimici, sono attratti dal cibo e dallo sporco amano i posti riparati, bui e sicuri come le fessure nel muro o il battiscopa. Allo stesso modo, dato che buio e sporcizia abbondano nei pressi delle tubature sarebbe bene controllare queste zone. Infatti, nessuno ci guarda mai ma questo è il covo ideale di cimici e scarafaggi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Repellenti per scarafaggi

Se il nostro obiettivo è quello di trovare una soluzione blanda al problema potremmo ricorrere all’utilizzo di alcune erbe aromatiche. Salvia, alloro e rosmarino sono odori molto sgradevoli per gli scarafaggi che tenderanno ad allontanarsi non appena li percepiscono. Possiamo scegliere se lasciare le erbe aromatiche intere o tritarle per un effetto più intenso e posizionarle nei punti strategici. Dall’odore più sgradevole, ma più efficace, c’è poi l’aglio, anche questo da lasciare intero o tritato nei punti di passaggio degli insetti.

Costano pochi centesimi queste soluzioni geniali per eliminare per sempre blatte e scarafaggi

Tuttavia se la nostra intenzione è quella di eliminare questi terribili invasori dovremo ricorrere a trappole e pesticidi. Un pesticida davvero eccezionale ad un costo irrisorio è la polvere di acido borico, da mischiare con dello zucchero a velo in parti uguali e da amalgamare con qualche goccia d’acqua. Creata la nostra pasta la disporremo nei punti strategici della casa per uccidere gli scarafaggi che saranno intossicati dall’acido borico.

Trappole

Una trappola eccezionale richiede solo una bacinella alta almeno 10 cm nella quale porremo un bicchiere capovolto al centro e una striscia di cartone. Aggiungiamo dell’acqua nel contenitore per circa 6 cm e, sul bicchiere, porremo un tappino di bottiglia con dello zucchero a velo. Infine, con la striscia di cartone, costruiremo una piccola rampa da appoggiare ai bordi della bacinella.

Gli scarafaggi saranno attirati dallo zucchero al centro che tenteranno di raggiungere grazie alla rampa che però li porterà direttamente in acqua.

Approfondimento

Ecco come eliminare definitivamente le cimici da casa e giardino grazie a questo facile trucchetto