La torta di mele è un dolce casalingo che si realizza in modo semplice e con pochi ingredienti. Nonostante la sua semplicità, questa torta è davvero deliziosa e si presta a moltissime varianti.

Ad esempio, abbiamo svelato che chi non prova questa torta di mele soffice e cremosissima non sa cosa si perde perché sta conquistando davvero tutti.

Questo dolce non passa mai di moda e rinasce sempre in nuove e spettacolari versioni. Infatti, cremosa e morbidissima la torta di mele più buona del momento si prepara in soli 30 minuti.

Oggi invece vogliamo consigliare una variante davvero inedita di questo dolce della tradizione. Infatti, non la solita torta di mele ma finalmente una versione cremosissima pronta in soli 30 minuti degna dei migliori pasticcieri.

Serviranno soltanto pochissimi ingredienti per prepararla, nonostante sia arricchita da qualcosa di speciale che rende questa torta davvero unica.

Se vogliamo saperne di più e scoprire gli ingredienti e la preparazione di questo dolce fenomenale, non ci resta che continuare a leggere l’articolo.

Ingredienti

300 grammi di farina 00;

500 ml di latte;

160 grammi di zucchero;

12 grammi di lievito vanigliato;

5 uova;

3 mele;

25 grammi di amido di mais;

1 bacca di vaniglia.

Questa deliziosa torta di mele necessita di 2 preparazioni separate. Iniziamo dalla prima, ovvero dalla base. Pertanto, rompiamo 3 uova e mettiamole in una ciotola. Aggiungiamo 80 grammi di zucchero e montiamo il tutto per 5 minuti in modo che il composto risulti spumoso. Uniamo 250 millilitri di latte e poco alla volta uniamo anche la farina e il lievito. Lavoriamo il composto con le fruste finché non risulterà omogeneo e cremoso.

A questo punto, passiamo alla seconda preparazione realizzando la crema. Rompiamo 2 uova e mettiamole in un pentolino. Aggiungiamo lo zucchero rimasto e mescoliamo il tutto con una frusta a mano. Aggiungiamo il latte rimasto e l’amido di mais sempre continuando a mescolare. Incidiamo con un coltello la bacca di vaniglia, preleviamone i semi e uniamoli alla crema. A questo punto, accendiamo il fornello a fiamma media e continuiamo a mescolare a mano. Quando il composto diventerà denso sarà pronto.

Nel frattempo, preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Intanto, tagliamo le mele a cubetti ed incorporiamole al primo composto preparato, usando una spatola. Foderiamo una teglia, ungiamola per bene e versiamo al suo interno il composto con le mele. Livelliamolo e trasferiamo la crema in un sac à poche. Guarniamo a piacere la torta con questa crema: possiamo realizzare una scritta oppure un disegno geometrico.

Inforniamo la torta e lasciamola cuocere per 30 minuti. Il risultato sarà una torta di mele golosissima e super cremosa che conquisterà anche i palati più esigenti.

Consiglio

Abbiamo realizzato una torta di mele con una crema davvero deliziosa. Possiamo scegliere di realizzare la stessa crema ma al limone, se amiamo questo tipo di sapore. Tutto ciò che dovremo fare sarà sostituire la bacca di vaniglia con la scorza di limone.