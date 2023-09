Costano meno di 50 euro queste piastre per capelli: la piega perfetta direttamente a casa in pochi minuti

Piastra per capelli-Foto da pixabay.com

Cerchi una soluzione economica per una piega perfetta ogni mattina? Scopri alcune delle piastre più quotate a prezzi imbattibili.

Ormai tornate alla solita routine d’ufficio, è praticamente impensabile uscire di casa struccate e spettinate, anche se siamo in ritardo.

Piuttosto saltiamo la colazione ma non sia mai arrivare sul luogo di lavoro con un capello fuori posto o il trucco sbavato.

Per questo, a volte invidiamo tantissimo le star che hanno a disposizione truccatori e parrucchieri ogni qualvolta devono presenziare ad un evento.

E siamo solite pensare che utilizzino soltanto prodotti di marca costosissimi per la loro beauty routine, ma non è sempre vero.

Anzi spesso promuovono struccanti, fondotinta, mascara o creme di vario tipo facilmente reperibili sul web a prezzi assolutamente accessibili.

Ma per quanto riguarda la piega come fare per risparmiare evitando di andare dal parrucchiere una volta a settimana?

Potresti fare un grande affare perché costano meno di 50 euro queste piastre per capelli perfette per una piega last minute e curata.

Una scelta facile

Oltre ad una valutazione puramente economica, ci sono altri parametri da considerare quando si acquista una piastra per capelli.

Nulla di complicato, basta saper leggere l’etichetta del prodotto.

Ad esempio, è meglio scegliere una piastra con rivestimento in ceramica per una distribuzione uniforme del calore ed evitare bruciature.

Importante anche che disponga di un pulsante per regolare la temperatura a seconda delle esigenze.

A tal proposito, valuta se preferisci un apparecchio senza fili, con impostazioni solo per liscio, riccio o entrambi gli styling.

Poi ci sono piastre da viaggio formato mini, ottime anche per i capelli corti, oppure quelle formato XXL.

Insomma, prima di lasciarti trasportare dallo shopping compulsivo cerca di fare un bilancio tra il prezzo e le caratteristiche del prodotto.

Costano meno di 50 euro queste piastre per capelli: pronta per il prossimo acquisto conveniente ed economico?

Il primo prodotto da tenere d’occhio è la piastra lisciante EssentialCare in ceramica con Cheratina di Philips, attualmente scontata su Amazon a 22,99 euro.

Anche la piastra Remington è rivestita in ceramica e sarebbe consigliata soprattutto per chi ha capelli lunghi e folti: disponibile su Amazon a 26,90 euro.

Un’altra opzione potrebbe essere la piastra Bellissima Imetec Creativity B9 300: costa 29,99 euro e puoi usarla per styling liscio o mosso.

E se stai cercando un’alternativa senza filo, prova il modello Rowenta SF1313: compatto, versatile e leggero è disponibile a 34,99 euro.