Quanto costano i 3 migliori fondotinta per un viso levigato ottimi anche su pelli mature e sensibili 

Come scegliere i migliori fondotinta-Foto da imagoeconomica

Risparmia sul prezzo ma non sulla qualità con questi fondotinta perfetti per le over 50 che vogliono un viso poco segnato e luminoso.

Ora che abbiamo ufficialmente salutato l’estate e ripreso la consueta routine siamo impegnate praticamente tutto il giorno a lavoro.

Questo implica dover ottimizzare i tempi, a partire dal mattino quando siamo sempre di corsa e rischiamo di dover sacrificare qualcosa, ad esempio la colazione.

Oppure c’è chi limita al massimo il tempo dedicato alla beauty routine.

Tuttavia, c’è un prodotto a cui non si può proprio rinunciare prima di uscire di casa per arrivare in ufficio con un viso più fresco.

Si tratta del fondotinta: facile da applicare, fa sparire in un attimo occhiaie e imperfezioni.

E poi dà alla pelle un colore subito più abbronzato, visto che ormai la tintarella faticosamente in vacanza sbiadisce sempre più velocemente.

Ma ti sei mai chiesta se usi il prodotto giusto e con la giusta tecnica?

Ecco quanto costano i 3 migliori fondotinta per un viso levigato anche superati i 50 anni.

Adatti a tutti i tipi di pelle, garantiscono una resa perfetta in un attimo.

Qualità a basso costo

Di solito, quando si pensa alla buona qualità di un prodotto, è inevitabile associarla a prezzi elevati.

È ovvio che se decidi di acquistare un fondotinta firmato Prada o Guerlain puoi arrivare a spendere anche tra i 60 e gli 80 euro.

Ma ci sono marchi altrettanto noti e validi da un punto di vista della formulazione che costano molto meno e hanno una resa comunque notevole.

A tal proposito, un consiglio: con una pelle ormai matura che tende a seccarsi, scegli formule idratanti, in siero e con un finish glow.

Inoltre, in fase di applicazione privilegia la spugnetta o un pennello a fibre ampie altrimenti rischi l’effetto maschera che segna maggiormente il viso.

Quanto costano i 3 migliori fondotinta per un viso levigato: il rapporto qualità prezzo ti stupirà

Il primo prodotto che ti consigliamo è Accord Parfait di L’Oréal Paris, che trovi anche su Amazon a meno di 12 euro.

La sua formula liquida è arricchita con acido ialuronico per idratare la pelle e con vitamina C per renderla radiosa.

Altrettanto illuminante è lo Skin Booster di Deborah Milano, rinforzato con formula antiossidante e disponibile a 16 euro su Amazon.

Infine, se cerchi un prodotto a lunga durata che illumini il viso e mascheri le rughe tutto il giorno, scegli Best Skin Ever Glow.

Firmato Sephora, lo trovi sul sito dello store a 17,99 euro.