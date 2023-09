Due azioni bancarie hanno tenuto a galla il Ftse Mib, dove potrebbero essere dirette?

Banco BPM e FinecoBank hanno accelerato al rialzo in una giornata grigia per il Ftse Mib-Foto da pexels.com

Se la giornata del Ftse Mib non è stata peggiore lo si deve solo alle banche che globalmente hanno offerto una buona performance. In particolare, due azioni bancarie hanno tenuto a galla il Ftse Mib: Banco BPM e FinecoBank. Se il primo titolo è un habitué delle prime posizioni della classifica dei migliori da inizio anno (rialzo di oltre il 40%), il secondo è una piacevole novità. Da inizio anno, infatti, le azioni FinecoBank con un ribasso di circa il 25% sono le peggiori del settore bancario e una delle peggiori di tutto il Ftse Mib. Andiamo, quindi, a vedere quali potrebbero essere gli scenari più probabili per le due azioni bancarie che hanno tenuto a galla il Ftse Mib.

Le azioni Banco BPM si candidano ai nuovi massimi degli ultimi 8 anni circa: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 25 settembre in area 4,724 €, in rialzo del 1,99% rispetto alla seduta precedente.

Dopo innumerevoli tentativi le quotazioni di Banco BPM sono riuscite a superare l’ostacolo in area 4,537 €. A questo punto, quindi, il rialzo potrebbe proseguire secondo lo scenario mostrato in figura.

Un chiaro segnale ribassista potrebbe arrivare da chiusure giornaliere inferiori a 4,537 €.

Ancora una volta le azioni FinecoBank si aggrappano ai supporti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 25 settembre a quota 11,675 €, in rialzo dello 0,73% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Il 2023 potrebbe essere il peggiore anno di FinecoBank dal 2014 in poi. Anche in questa situazione difficile, però, ci sono punti fermi ai quali aggrapparsi nei momenti di difficoltà. Ad esempio, il supporto in area 11,26 € ha frenato più volte l’ulteriore accelerazione ribassista del titolo.

Allo stato attuale le quotazioni si trovano compresse, ormai da diversi giorni, all’interno del range 11,26 € – 12,053 €. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Lo scenario più probabile al ribasso è quello mostrato in figura.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Quanto costa il caffè al bar oggi e qual è la città italiana più cara? Ecco gli ultimi dati