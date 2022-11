Come comprare delle belle case anche all’incredibile prezzo di 10.000 euro in Italia

Acquistare casa in Italia è il desiderio di molte famiglie. Purtroppo i prezzi, spesso esagerati, a volte non consentono questa spesa. Ma non è vero che in Italia le case costino molto. Sicuramente il mercato immobiliare è mediamente più caro di molti altri Paesi europei, ma sul nostro territorio non è uniforme. Se in alcune zone dell’Italia un monolocale può costare anche 80.000 euro in altre zone lo stesso monolocale potrebbe costare anche solamente 10.000 euro.

Oltre l’80% delle famiglie italiane vive in una casa di proprietà. Molte di quelle che non posseggono un immobile lo vorrebbero comprare, tuttavia i prezzi elevati non lo permettono. Il mutuo potrebbe aiutare coloro che non hanno tutti i soldi per acquistare la casa con i propri risparmi, tuttavia non è semplice averlo. Oggi le banche richiedono garanzie e un minimo di capitale che molti non hanno.

Il mutuo non è per tutti

Paradossalmente anche chi avesse tutti i soldi per comprare casa senza finanziamento, potrebbe trovare conveniente prendere un muto. Una semplice analisi potrebbe suggerire l’alternativa economica migliore tra mutuo o utilizzo del proprio risparmio.

Il problema sorge per chi non ha capitale sufficiente anche prendendo un mutuo. Ricordiamo che la maggior parte delle banche in Italia offre un finanziamento ipotecario pari all’80% del valore dell’immobile. Il compratore deve mettere la restante parte del 20%. Ci sono anche banche che offrono, un mutuo al 100%, ma sono pochissime e richiedono garanzie supplementari.

Così chi non ha il capitale sufficiente per accendere un mutuo può solo cercare una casa con un prezzo alla portata delle sue tasche. L’impresa può sembrare impossibile ma l’Italia offre occasioni immobiliari inimmaginabili. Forse molti non ci crederanno ma nel nostro Paese si possono acquistare appartamenti in buono stato a partire da 10.000 euro.

Come comprare delle belle case a prezzi veramente incredibili

Facciamo una premessa, se pensiamo di trovare un monolocale nel centro di una grande città a 10.000 euro siamo fuori strada. Ma le case a basso prezzo non mancano uscendo dai popolosi centri abitati e spostandosi nella provincia. Basta fare una ricerca su una delle numerose piattaforme immobiliari sul web. Proviamo a cercare nel Nord Italia, appartamenti tra 10.000 euro e 30.000 euro in buono stato e non all’asta. Il risultato è sorprendente, con una risposta di quasi 3.000 offerte. Per esempio a Castellamonte, in provincia di Torino è in vendita un monolocale a 10.000 euro. A Coggiola in provincia di Biella è in vendita un appartamento di 70 metri quadri a 10.000 euro.

Ecco come comprare delle belle case utilizzando il web e con un po’ di flessibilità a prezzi incredibili. Quelli sopra indicati sono solo due esempi, ma le offerte sono centinaia e non solo nel Nord Italia. Quindi il suggerimento per chi cerca casa è non fossilizzarsi in specifiche zone. Molto meglio valutare cosa offre il mercato nei dintorni della località dove si vorrebbe abitare.

Naturalmente queste opportunità sono perfette per chi lavora in smart working. Ma anche chi si trasferisce per lavoro, magari in una delle 4 Regioni dove si guadagna di più, potrebbe cercare casa in questo modo.