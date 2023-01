Niente paura se il tuo vestito preferito si è scolorito, fai così e tornerà come nuovo senza spendere 1 euro

Con il passare del tempo i tuoi vestiti potrebbero perdere il colore originale. Quando ciò succede non devi buttarli per forza. Grazie a un ingrediente inaspettato potresti dargli una nuova vita.

Niente paura se il tuo vestito preferito si è scolorito. A volte basta poco per risolvere un problema così comune. Neanche immagini che potresti avere la soluzione a portata di mano e precisamente nella tua dispensa. Grazie a un vecchio rimedio della nonna potrai infatti farlo tornare come nuovo. Così eviterai di buttarlo e di doverne comprare uno nuovo.

Ti bastano due ingredienti: foglie di alloro e bicarbonato

Il segreto sta nell’utilizzo di due ingredienti molto noti. Il primo sono le foglie di alloro, spesso usate come condimento in cucina. Infatti, sono ottime per insaporire primi piatti, salse e zuppe ma anche secondi di pesce e di carne. Un esempio? Il classico arrosto in padella o il brasato!

Per ridare colore al tuo vestito ne serviranno solamente dieci. L’altro ingrediente che devi procurarti è il bicarbonato di sodio, un grande alleato delle casalinghe nella pulizia della casa. Lo si usa per profumare scarpiere e armadi, per pulire le scarpe bianche e l’argenteria e non soltanto. Quattro cucchiai basteranno per dare nuova vita ai tuoi vestiti scoloriti.

Sia il bicarbonato che le foglie di alloro sono facilmente reperibili e molto economici. Anzi, è probabile che tu li abbia già in casa e che quindi non debba spendere neanche un euro.

Niente paura se il tuo vestito preferito si è scolorito, segui questo procedimento

Prendi una pentola e versa al suo interno dell’acqua. Aggiungi anche dieci foglie di alloro e quattro cucchiai di bicarbonato. Mescola il tutto e metti la pentola sul fuoco. Fai bollire e poi attendi 30 minuti. Al termine di questo lasso di tempo spegni il fuoco. Attendi che la soluzione appena preparata si raffreddi.

Quando ciò sarà accaduto, non ti resta che immergere il vestito che si è scolorito al suo interno. Lascialo in ammollo per circa 24 ore.

Ecco che sarà come nuovo!

Il giorno seguente non ti resta che lavarlo in lavatrice o a mano. Una volta fatto ciò potrai notare che avrà riacquisito il suo colore originale. Un trucchetto formidabile e geniale che ti permetterà di risparmiare ed evitare gli sprechi.

I nostri lettori consultano

Non tutti se l’aspettano ma ora il Bitcoin potrebbe esplodere al rialzo. Boom!