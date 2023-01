Google sottovalutata del 41,8% a Wall Street ha segnato il minimo di lungo termine? E Nvidia e Paypal?

Google Store Negozio Manhattan New York - proiezionidiborsa.it

Wall Street sfodera i colossi e potrebbe puntare sui tecnologici del Nasdaq. I mercati americani sono rimasti molto indietro rispetti a quelli europei, e da ora in poi potrebbero colmare questo gap performando molto meglio. Ai livelli attuali molte azioni presentano una sottovalutazione che arriva anche oltre il 40%, e questo potrebbe spingere di molto i prezzi dei principali listini azionari. Ci sono opportunità che potrebbero interessare gli investitori di tutto il Mondo. Ad esempio, Google sottovalutata del 41,8% a Wall Street ha segnato il minimo. La probabilità è davvero elevata, ma attenzione ci sono anche Nvidia e Paypal che potrebbero aver lasciato il peggio alle spalle. Il banchetto potrebbe essere davvero lauto. Andiamo a vedere il perchè.

Google è fra le aziende più importanti al Mondo, e il suo motore di ricerca raccoglie il 96% del traffico mondiale. Una sorta di monopolio dell’informazione via web. Difficilmente qualcun altro potrà fare tanto.

Google sottovalutata del 41,8% a Wall Street ha segnato il minimo

Alphabet Class A (GOOGL) in questo momento sale del 2,61% e si porta a 90,75 dollari circa. Nel 2022 le azioni hanno segnato il massimo a 135,22 e da quel livello è iniziata una vera e propria carambola ribassista fino ai 79,85 di inizio anno. I prezzi sono a ridosso della media mobile a 200 settimane e i nostri oscillatori si sono girati al rialzo. In passato questo pattern ha portato a vere e proprie esplosioni dei prezzi. Vedremo ora cosa accadrà. Nuova inversione ribassista sotto 79,85. Le raccomandazioni degli analisti convergono su un fair value di 125,38 dollari con una sottovalutazione attuale del 41,8% circa.

Altre 2 società interessanti anche dal punto di vista grafico

Interessanti sono anche i pattern che stanno fomando Nvidia Corporation e Paypal. La prima che quota a 158,56 ha toccato da un paio di settimane la media mobile a 200, e in quel momento gli oscillatori si sono girati al rialzo. Nuova inversione ribassista sotto 140,34. Il fair value raccomandato è intorno a 203,73 dollari per azione.

Paypal invece, in questo momento quota a 78,34. Fair value raccomandato a 106,46 per azione. Il peggio potrebbe essere passato Nuovi ribassi solo sotto 71,22 dollari.

