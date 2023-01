Cosa fare con solo acqua e farina? Ecco dei deliziosi panetti che ti sorprenderanno

Oggi vedremo una ricetta molto semplice usando solamente acqua e farina. Sono due ingredienti che sicuramente hai in casa e che possono rivelarsi molto più preziosi di quello che credi. Ecco come fare.

La farina è il risultato della lavorazione di diversi semi e frutti secchi di varie piante. Ci sono tanti tipi diversi di farina, da quella di mais a quella di riso, da quella di grano a quella di castagne. Ogni tipo è adatto per diverse ricette e può variare nella consistenza, nella forza e nel colore.

Una delle ricette che si è sviluppata per prima è sicuramente quella di mescolare la farina con un po’ d’acqua. Ma cosa fare con solo acqua e farina? Nel tempo si sono diffuse ricette elaborate e buonissime con molti più ingredienti. Ma anche tornando alla semplice base di un impasto di questo tipo si possono fare grandi cose.

Un esempio, in grado di sorprenderti, è sicuramente la realizzazione di panetti fatti alla griglia. Sono una delle ricette più semplici che si possano fare e molto sottovalutati. In realtà si tratta di una vera delizia e sono molto versatili. Ecco qui di seguito il procedimento semplicissimo.

Cosa fare con solo acqua e farina? Ingredienti e procedimento per una vera delizia

Quella che ti proponiamo oggi è una preparazione velocissima, che richiede al massimo 15 minuti e che ha bisogno di pochissimi ingredienti. Questi sono:

200 g di farina ;

; 50 ml di acqua ;

; sale.

Non c’è nemmeno bisogno di uscire di casa, perché sicuramente avrai tutto il necessario già nella dispensa della cucina. Dopo aver messo tutto l’occorrente sul tavolo, inizia pure a preparare l’impasto. È molto semplice: basta unire la farina all’acqua e aggiungere un po’ di sale.

Una volta lavorato e ottenuto un impasto del tutto omogeneo si devono realizzare dei panetti. Non c’è una regola precisa, ognuno può farli come meglio crede e come preferisce. Di solito, si creano dei quadrati di pasta e poi si mettono a cuocere direttamente su una griglia.

Bastano due minuti, cuocendoli da un lato e poi dall’altro e saranno pronti da servire. Sembra una preparazione del tutto banale, ma se provi ad accompagnarli nel modo giusto si riveleranno una vera sorpresa per il palato.

Come accompagnarli e abbinarli nel modo giusto

Naturalmente sono già buoni così, ma la cosa giusta da fare è abbinarli al giusto alimento. In particolare, sono indicati gli affettati. Si possono inserire all’interno del panetto tagliato, oppure accompagnarli mentre si mangiano semplicemente.

Ogni tipo di affettato va bene. Ovviamente, questo dipende molto dai gusti di chi ha preparato la ricetta e da quelli degli invitati a pranzo o a cena. Quindi, via libera a prosciutto crudo, cotto, speck, bresaola e altri.

Come hai visto, a volte basta davvero poco per fare qualcosa di semplice ma di straordinariamente buono e soddisfacente. Perché non provi subito a fare questi panetti con acqua, farina e sale?