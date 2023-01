Non c’è niente da fare, nessuno può convincere i nati sotto il segno più deciso dello zodiaco

Non chiamateci testardi! Questo dovrebbe essere lo slogan di chi è nato sotto il segno più caparbio e deciso dello zodiaco.

L’ambizione e la determinazione caratterizzano queste persone che possono risultare fastidiose per chi vorrebbe sottometterle ed imporre il proprio pensiero. Un’operazione praticamente impossibile se ci si trova davanti il segno che secondo l’oroscopo e le stelle è indomabile. Per essere precisi si tratta di 3 segni zodiacali da imparare a conoscere per riuscire a trovare un compromesso.

Non c’è niente da fare se hai un partner un figlio o un collega con questo segno

Sono tantissime le variabili che influiscono sul carattere di una persona e, tra queste, l’astrologia incide notevolmente.

Le situazioni di vita personali smussano o accentuano la tendenza di base del carattere di ognuno di noi. Ma se incontriamo un Capricorno sarà sicuramente difficile far emergere ed affermare il nostro pensiero.

È forse il segno zodiacale più caparbio e determinato, con una gran voglia di affrontare le avversità e le sfide che si trova davanti. Se hai avuto a che fare con un Capricorno, uomo o donna che sia, ti sarai reso conto che è difficile penetrare la loro sfera interiore. Questo non è sinonimo di introversione o timidezza. Al contrario il Capricorno tende a non scoprire il fianco per non diventare vulnerabile. Mantenere il riserbo in merito alle proprie emozioni li rende impenetrabili e quindi difficilmente condizionabili. Questa chiusura non li rende affascinanti ed attrattivi per ciò che riguarda la sfera ludica e sociale. Tuttavia rappresentano un punto fermo e solido per chi gli è accanto.

Gli altri 2 segni forti e determinati dell’oroscopo

Le persone più rigide sono anche le più esigenti, con se stessi e con gli altri. Così è il Capricorno, ma c’è anche un altro segno difficile da gestire: il Leone.

I nati sotto il segno del Leone amano essere leader ma senza essere al centro dell’attenzione. Lavorano in sordina per il raggiungimento dei loro obiettivi, senza la necessità di mostrare la propria determinazione ed eventuale bravura. Anche il Leone non ama le critiche e le opinioni differenti dalle proprie, perché vuole uscire vincitore nei confronti verbali. Ma sa mettersi in discussione nel silenzio della propria tana. Dialogare con una persona del segno del Leone potrebbe quindi portare i suoi frutti. Si potrebbe riuscire a convincerla invitandola alla riflessione. Ma discutere con un Leone potrebbe essere difficoltoso. La sua tenacia e la sua capacità oratoria potrebbero soffocare ogni tentativo di persuasione.

Chi è ostinato ma generoso nello zodiaco?

Con alcuni segni non c’è niente da fare, sarà impossibile imporre il tuo pensiero. Uno di questi è il Toro. Si tratta di un segno ostinato e un po’ manipolatore. Batte ogni strada per raggiungere il proprio obiettivo. Dunque diventa difficilissimo imporre ad un Toro il proprio pensiero, a meno che non gli sia più confacente del suo. Tuttavia è un segno sincero, generoso e pacifico. Attenzione però a non intaccare la sua sensibilità e non intralciare il suo percorso. Se si arrabbia diventa davvero ingestibile.