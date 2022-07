Così si può guadagnare fino a 100 euro al giorno con 5 incredibili idee

Chi è alla ricerca di una nuova occupazione o di una attività per una seconda entrata economica dovrebbe smettere di pensare in modo tradizionale. L’evoluzione digitale sta offrendo occasioni di guadagno che possono anche arrivare a 100 euro a giorno.

L’emergenza economica ha spinto molti in una situazione finanziaria difficile. Chi è rimasto disoccupato sta cercando un nuovo lavoro. Altri invece per far fronte agli aumenti sul fronte delle bollette e delle spese quotidiane, stanno cercando una seconda occupazione.

L’evoluzione dei gusti e delle abitudini delle persone negli ultimi anni, hanno creato opportunità di guadagno in nuovi settori dell’economia. Basti pensare, per esempio, ai runner che consegnano il cibo a domicilio. Il forte sviluppo delle app e del web sta creando innovative opportunità di lavoro ma che molti ignorano. Oggi il mondo digitale offre opportunità di guadagnare anche 100 euro al giorno in modo molto originale, non solo on-line ma anche off-line.

Così si possono guadagnare anche 100 euro al giorno con 5 incredibili idee

Le applicazioni che utilizziamo sugli smartphone sono un’innovazione straordinaria che ha semplificato negli ultimi anni la vita di milioni di persone. Queste app possono dare anche lavoro ed essere una fonte di guadagno. Per esempio ci sono delle applicazioni che pagano per camminare o correre. Può sembrare incredibile ma è così. Con l’aiuto dei motori di ricerca sul web sarà facile trovarle.

Molte società sono disposte a pagare per conoscere l’opinione delle persone su vari argomenti. Partecipare a sondaggi online può creare un interessante fonte di reddito nel tempo libero. Le società che pagano per partecipare a un sondaggio on-line sono moltissime. Conviene puntare su quelle che pagano di più.

Rimanendo sempre sull’online ci sono società che sono disposte a pagare persone per ascoltare della musica. Funziona così: si ascolta un brano musicale e poi si lascia una recensione. Le recensioni migliori saranno premiate. Con questo sistema non si diventerà ricchi ma è un buon modo per mettere a frutto il tempo libero.

Oltre al web si possono trovare anche dei lavori off-line originali anche se non del tutto innovativi. Chi, per esempio, ha molto tempo libero ed è bravo a fare molte cose, potrebbe proporsi come assistente tutto fare. Un aiuto prezioso per le famiglie del quartiere che hanno bisogno di una persona di fiducia in grado di risolvere piccoli svariati problemi. Questa attività potrebbe fruttare un ricco stipendio ogni mese. Ci si può proporre sulla pagina Facebook del quartiere e della città, oppure con dei semplici volantini. Così si possono guadagnare anche 100 euro al giorno.

Opportunità anche nella gestione degli immobili altrui

Un’altra attività originale ma non totalmente innovativa è quella della gestione di immobili per conto di altri. Da qualche anno c’è stato il boom della condivisione della propria casa per brevissimi periodi. Tuttavia questa attività richiede un impegno di tempo importante. A un proprietario di casa potrebbe tornare molto utile una persona che gestisca il suo appartamento.

Come abbiamo visto le opportunità di lavoro non mancano specialmente online. Il web è una fonte quasi inesauribile di risorse per guadagnare stando comodamente seduti in poltrona. Si potrebbe, ad esempio, sfruttare il canale YouTube per diventare un influencer. Mentre conviene stare alla larga dal trading on-line se non si è degli esperti. Chi non è esperto di mercati finanziari corre il rischio di perdere molti soldi molto velocemente.

