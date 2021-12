Tik Tok è il social più di successo degli ultimi anni. Da quando è nato la sua crescita è stata esplosiva e ad oggi ha oltre un miliardo di utenti. Gli adolescenti e i giovani lo preferiscono agli altri social ma lo utilizzano anche gli adulti. Tik Tok si differenzia dai social come Facebook perché la sua piattaforma non è nata per mettere in contatto le persone e farle socializzare. L’obiettivo di Tik Tok è di fare divertire gli utenti e di tenerli collegati il più possibile. Come? Un documento sconosciutissimo a molti rivela come Tik Tok legge la mente degli utenti e come sfruttarlo per guadagnare.

Tik Tok è una specie di Youtube, l’utente registra un video e lo carica sulla piattaforma. I video sono di varia durata, inizialmente duravano fino a 60 secondi ma adesso la durata è aumentata. Di recente un ampio dibattito si è sviluppato sulla sicurezza di Tik Tok in seguito ad episodi che hanno coinvolto utenti giovanissimi. Preoccupa la capacità del social di influenzare la mente e i pensieri degli utenti in particolare i più giovani. Di recente un report interno all’azienda sul funzionamento dell’algoritmo, è stato pubblicato sul New York Times. Questo documento svela come Tik Tok riesce a leggere la mente degli utenti e a condizionarli.

Conoscere come funziona l’algoritmo di Tik Tok può aiutarci in due modi. Il primo per difendersi o difendere i nostri figli dal condizionamento del social. Inoltre, il funzionamento dell’algoritmo può rivelarci come fare video di successo e guadagnare. Nel rapporto sono chiaramente indicati i due parametri di riferimento, ovvero la retention e il time spent. La retention misura quante volte l’utente torna sulla piattaforma mentre il time spent è il tempo di permanenza dell’utente sul social.

Per massimizzare questi due valori e tenere le persone il più a lungo possibile sulla piattaforma, Tik Tok analizza i video più guardati dall’utente. Poi, propone all’utente filmati di quel genere. Facciamo un esempio. Immaginiamo una persona golosa che si trova in una strada piena di pasticcerie dove ogni negoziante la invita a entrare. Difficilmente quella persona abbandonerà quella strada velocemente e tenderà a tornarci spesso. Ovviamente in questo modo Tik Tok crea dipendenza.

Il documento rivela anche un’altra cosa interessante. Tik Tok grazie a indicatori di qualità individua e privilegia la riproposizione di video di utenti che pubblicano con più frequenza e maggiormente guardati. Questi video per Tik Tok sono i più redditizi.

Quindi, chi volesse fare soldi con i video, potrebbe pubblicare filmati di vari generi e concentrarsi su quelli che fanno maggior accesso. Quel genere di video avrà molta più probabilità di essere riproposto da Tik Tok.

