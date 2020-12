Cose da sapere sulla nuova variante del Covid

Da qualche giorno si parla con sempre maggiore premura della mutazione genetica del Covid. ProiezionidiBorsa approfitta di questo spazio per illustrare alcune cose da sapere sulla nuova variante del virus.

17 mutazioni genetiche

Da quando è stato registrato il primo caso di Covid in Cina a oggi, il virus ha subito ben 17 mutazioni genetiche.

B.1.1.7

L’ultima mutazione sembra sia stata identificata nel Kent, in Regno Unito. Qui, grazie ai test molecolari effettuati con i campioni di muco e saliva, è stato scoperto il B.1.1.7 lo scorso 8 dicembre. Si tratta della nuova variante inglese del coronavirus.

Casi positivi alla nuova variante

In base ai risultati dei ricercatori, i casi di persone affette dalla nuova variante si aggirano intorno al 60% sui casi totali. Dunque, ogni dieci persone affette da Covid, sei risultano portatori della nuova variante.

Rapidità del contagio

Alla luce dei dati diffusi sul contagio, pare che la rapidità di trasmissione della variante sia maggiore rispetto a quella del Covid “tradizionale”.

Lockdown nel Regno Unito

La rapida contagiosità del B.1.1.7 ha portato il Primo Ministro inglese Boris Johnson a prendere misure restrittive. Da pochi giorni, infatti, Londra e altre aree del Regno Unito sono sottoposte nuovamente al lockdown.

Primo caso in Italia

Nelle scorse ore è stata resa nota la positività di un italiano alla variante inglese. Il connazionale, rientrato a Roma, attualmente non versa in condizioni gravi.

Sospensione dei voli da e verso il Regno Unito

Il primo caso registrato in Italia e la rapida trasmissione della variante inglese hanno indotto il Ministero degli Esteri a sospendere i voli aerei. Il provvedimento produce efficacia tanto per i voli in entrata quanto per i voli in uscita.

Situazione sotto controllo

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) si è espressa riguardo la variante inglese. Secondo quanto affermato dal Direttore del Programma per l’Emergenza Sanitaria, Michael Ryan, la situazione “non è fuori controllo”.

Efficacia del vaccino contro la variante

Tra le diverse case farmaceutiche, anche BionNTech ha messo appunto il proprio vaccino. In una conferenza stampa, il fondatore di BioNTech, Ugur Sahin, ha dichiarato che al momento non si può affermare con certezza l’efficacia del vaccino contro la nuova mutazione genetica. Ma è probabile che possa funzionare.

Approfondimento

Se “Cose da sapere sulla nuova variante del Covid” è stato utile ai Lettori, si consiglia di leggere anche “Il dramma sanitario del 2050 di cui nessuno parla“.