Se abbiamo voglia di una fetta di torta questa ricetta fa proprio al caso nostro. Elegante senza essere troppo articolata o complicata, buonissima ma senza esagerare con gli ingredienti. Stiamo parlando della torta che conquisterà tutti al primo morso. Ricotta e noci qui si uniranno in un connubio di squisita golosità.

Ingredienti

Per la base abbiamo bisogno di:

250g di farina 00;

120g di zucchero;

120g di burro;

100g di gherigli di noci;

1 uovo intero e 1 tuorlo;

4g di lievito in polvere per dolci;

1 pizzico di sale.

Per quanto riguarda la farcitura le dosi e gli ingredienti necessari sono:

500g di ricotta;

300ml di panna fresca liquida;

200g di zucchero a velo;

1 fiala di estratto di vaniglia.

Preparazione della torta

Per preparare la torta che conquisterà tutti al primo morso iniziamo dalla preparazione della base. In un frullatore mettiamo lo zucchero e le noci e riduciamo a una polvere fine.

A questo punto uniamo al composto appena ottenuto anche la farina, il lievito, il pizzico di sale, l’uovo, il tuorlo e il burro, che deve essere a temperatura ambiente. Impastiamo tutto assieme velocemente. Dividiamo poi il nostro impasto in due panetti di uguali dimensioni. A questo punto su una teglia coperta da carta forno dobbiamo creare due dischi di uguale diametro. Per questo aiutiamoci con una forma tonda, come per esempio il cerchio di uno stampo a cerniera (senza fondo). Cuociamo i due dischi in forno già caldo a circa 180 °C per circa 10-15 minuti.

Passiamo ora alla farcitura. Montiamo con le fruste elettriche la panna assieme allo zucchero a velo. Quando il tutto sarà ben montato uniamo anche la vaniglia e la ricotta setacciata, unendole con calma e delicatezza usando una spatola.

Non ci resta che assemblare il nostro dolce. Posizioniamo uno dei dischi e con una sàc a poche ricopriamone la superficie usando tutta la farcitura, quindi chiudiamo con il cerchio superiore. Se preferiamo possiamo usare di nuovo il cerchio dello stampo a cerniera, sempre senza fondo e lasciandolo leggermente aperto. In questo caso non avremo bisogno di usare la sàc a poche ma potremo versare direttamente tutta la crema dentro lo stampo.

Lasciamo quindi riposare in frigo almeno 5 ore e prima di presentarla ricopriamo la superficie con una spolverata di zucchero a velo. La bontà è servita in tavola! La torta ricotta e noci farà impazzire chiunque.