In questo articolo vedremo cinque buoni motivi per imparare una lingua straniera, l’effetto che questo apprendimento ha su di noi e i metodi per impararla nel migliore dei modi.

Imparare una lingua straniera significa avere più di una finestra attraverso la quale guardare il Mondo. Attraverso la nostra lingua madre, non abbiamo solo imparato parole e frasi, ma abbiamo anche sviluppato una particolare visione del Mondo, perché lingua e cultura si influenzano a vicenda.

Ma proprio come vale la pena viaggiare, vale anche la pena imparare una lingua straniera.

5 buoni motivi per imparare e apprendere una lingua straniera e i metodi per impararla nel migliore dei modi

L’apprendimento delle lingue straniere ha i seguenti vantaggi.

Allarga i nostri orizzonti; per sviluppare noi stessi e la nostra personalità è importante che comprendiamo quanto è vario il Mondo.

Ci concede competenza interculturale; l’apprendimento di una lingua non riguarda solo le parole, ma anche il linguaggio del corpo. Sia quello che diciamo che il modo in cui lo diciamo fanno parte della competenza interculturale.

Ci qualifica meglio per la vita professionale; se padroneggiamo le lingue straniere nel nostro Mondo globalizzato, questa è una competenza fondamentale nel mercato del lavoro.

Addestriamo la nostra memoria; l’apprendimento delle lingue straniere migliora le nostre capacità di memoria e questo allenamento per il nostro cervello ci aiuta anche in altre aree della vita.

Aumenta la nostra creatività e intelligenza emotiva; il linguaggio e la creatività sono strettamente correlati.

Le aree del nostro cervello responsabili della creatività sono anche responsabili del linguaggio. Inoltre, imparando una lingua straniera, promuoviamo anche la nostra intelligenza emotiva.

Come possiamo impararla?

5 buoni motivi per imparare una lingua, scopriamo i perché. Secondo la ricerca psicologico-linguistica, le persone che parlano molte lingue tendono a cambiare la propria personalità in base alla linga che parlano. In parole povere: appaiono in modo diverso. Questo accade inconsciamente.

Ci sono due spiegazioni: da un lato chi parla si adatta in una certa misura alla cultura della lingua, affrontando la lingua straniera. D’altra parte, anche il suono della lingua stessa ha un’influenza.

Inoltre, le persone le persone che parlano una lingua straniera spesso si sentono più libere quando parlano.

L’ antropologo sociale Claude Levy-Strauss ha studiato le strutture universali dell’umanità. Se comprendiamo una lingua straniera, è più facile per noi comprendere altre culture e costruire ponti.

C’è un’entusiasmante ricerca antropologica sulle somiglianze linguistiche tra lingue diverse.

Alla fine ci arricchiamo e imparare una nuova lingua ci dà anche l’opportunità di incontrare persone provenienti da altre parti del Mondo.

Ci sono alcuni facili trucchi per imparare una lingua straniera.

Una lingua straniera si può imparare in modo intuitivo e veloce con la musica, i video, i film in lingua originale. In questo modo assorbiremo la nuova lingua come una spugna.

Il secondo modo sarebbe memorizzare le frasi finché non saremo in grado di pensare a quelle parole e frasi. In questo modo saremo in grado di pensare direttamente in lingua straniera più velocemente invece di dover sempre tradurre.

Il terzo metodo potrebbe essere costruire una routine: per esempio potremmo imparare dieci nuove parole ogni giorno e ripeterle regolarmente. Un ampio vocabolario è il punto di riferimento per l’apprendimento di una lingua straniera. Il processo di apprendimento richiede impegno e disciplina.

