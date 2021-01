La lavatrice è sicuramente uno degli elettrodomestici che utilizziamo più frequentemente nelle nostre case, soprattutto perché oggi la maggior parte degli indumenti che utilizziamo tutti i giorni sono lavabili in lavatrice e non hanno bisogno di essere lavati a mano. Non è raro che in casa la lavatrice sia in funzione quasi 24 ore su 24. Ma oltre al consumo di acqua, la lavatrice ha naturalmente bisogno di un detergente specifico.

A tutti sarà certamente capitato di rimanere a corto di detersivo per la lavatrice proprio quando abbiamo urgenza di fare il bucato. Esiste una soluzione in questi casi? Certamente sì, e non dobbiamo cercare lontano per trovarla.

Ecco cosa usare al posto del detersivo per la lavatrice se siamo rimasti senza.

Mai usare detersivo per i piatti o bagnoschiuma

Innanzitutto, è bene specificare cosa non bisognerebbe mai usare. Sono banditi in lavatrice i detersivi per i piatti, i bagnoschiuma e gli shampoo. Non solo perché non sono adatti ai vestiti, ma anche e soprattutto perché questi prodotti, se messi in lavatrice, potrebbero creare masse di schiuma non indifferenti, danneggiare l’elettrodomestico, e addirittura invadere il bagno.

Niente prodotti troppo schiumosi quindi. Ma allora qual è la soluzione? Ecco cosa usare al posto del detersivo per la lavatrice se siamo rimasti senza.

Basta una tazzina di bicarbonato

Quasi tutti abbiamo in casa un’ottima alternativa al detersivo per la lavatrice. Si tratta del bicarbonato, l’immancabile alleato di ogni massaia. Non tutti lo sanno, ma il bicarbonato può essere un ottimo sostituto del detersivo per la lavatrice in caso di emergenza.

Basta mettere una tazzina piena di bicarbonato all’interno del cestello della lavatrice, direttamente sui vestiti, per un lavaggio con i fiocchi, e un bucato fresco e pulito.

Se vogliamo che i nostri capi escano profumati, aggiungiamo anche un paio di gocce del nostro olio essenziale preferito.

Uno dei problemi che si affrontano più spesso quando si fa il bucato, è un odore sgradevole che proviene dalla lavatrice. Ma niente paura, ecco perché la lavatrice puzza e come risolvere il problema.