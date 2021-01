Le uova sono alla base di tantissimi dei nostri piatti quotidiani e dei nostri dolci. Spesso, però, non è facile capire quando le uova, in particolare quelle comprate fresche, sono ancora commestibili oppure no. Per quanto si possa imparare a decifrare delle sigle tanto difficili quanto illeggibili, esiste un trucco semplicissimo che risolve il problema in un attimo.

Scopriamo, quindi, assieme, il trucco della nonna per capire se le uova sono ancora buone oppure no.

Le uova devono essere fresche

Tutti quanti amiamo mangiare le uova di quando in quanto. C’è chi le ama alla coque, chi le gradisce in camicia, chi le mangia persino crude e chi le usa solamente per i dolci. Non importa in che modo ci piacciano le uova, tutti noi sappiamo che queste devono essere per forza fresche.

I rischi per la salute, infatti, non sono da sottovalutare. Si va da un’intossicazione alimentare fino alla temutissima salmonella, batterio alla base della salmonellosi.

Ma come riconoscere quali uova sono ancora buone se ci siamo scordati da quanto tempo sono in frigo? Esiste un trucco veramente semplicissimo che permette di riconoscere quando le nostre uova sono ancora buone e quando no.

Il trucco della nonna

Per capire se un uovo è fresco basta seguire un semplicissimo trucco che tutte quante le nostre nonne conoscevano e che noi abbiamo scordato. Un trucco dato dall’esperienza, dai tempi in cui non esistevano le sigle sui gusci e le persone erano più sagge di oggi.

Per questo trucco basta dotarsi di un recipiente pieno d’acqua e delle uova che si vogliono testare. Basterà ora mettere le uova nell’acqua e vedere cosa succede. Quando le uova stanno sul fondo dritte vuol dire che sono ancora buone da mangiare. Se stanno sul fondo ma si inclinano sono un po’ vecchie ma ancora commestibili. Quando invece galleggiano o non stanno sul fondo sono assolutamente da buttare.

Detto questo abbiamo spiegato qual è il trucco della nonna per capire se le uova sono ancora buone oppure no.