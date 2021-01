Ebbene sì, anche per i nostri amici a 4 zampe la data di nascita determina il cielo astrologico di riferimento. Pertanto anche per essi esiste un oroscopo che ci aiuta a predire il loro temperamento. In questa sede vediamo allora come capire indole e comportamento dei nostri cani con l’oroscopo 2021 a loro dedicato.

I primi tre segni dello zodiaco

Ariete. I cani Ariete sono leader, dotati di una particolare energia e tendenza verso un comportamento molto dinamico. Per alcune razze più forti ed aggressive, è dunque importante impartire immediatamente ordini e regole ben precise. Bisogna far capire quali sono i ruoli da rispettare, cosa si può fare e cosa no, sia in casa che negli spazi aperti. Ad ogni modo sono affettuosi e fedeli, hanno bisogno di stimoli continui per incanalare la loro innata vivacità.

Toro. I cani nati sotto questo cielo sono molto adatti per stare in compagnia dei bambini. Dolci, equilibrati, molto teneri, ma anche territoriali. Guai se un estraneo fa’ qualche mossa azzardata nei confronti del padrone o invade i loro spazi. Bisogna stimolarli con attività e lunghe passeggiate ed essere attenti alla loro alimentazione. Questo perché tendono ad essere pigri e a voler mangiare in continuazione.

Gemelli. Si tratta di cani molto, ma molto vivaci che amano tantissimo il gioco. Stanno sempre molto in movimento e questo consente loro di non ingrassare. Ciò anche se amano mangiare in grande quantità e soprattutto alcuni particolari alimenti. Sono cani molto intelligenti, ma a volte possono risultare lenti nell’apprendimento, perché d’impatto tendono a rifiutare le regole.

Cancro. I nostri amici cani nati sotto questo cielo sono molto affettuosi, sensibili e attaccati al padrone. Al punto che soffrono molto la sua assenza, anche se solo per qualche ora. Sono fin troppo da difesa, al punto che nessun estraneo potrà avvicinarsi al proprio padrone. Amano le coccole e le passeggiate in spazi aperti e a contatto con la natura.

Leone. Gli amici a 4 zampe nati sotto questo segno sono estremamente energici e vitali. È importante dunque educarli con regole certe per evitare che questa energia di cui sono naturalmente dotati non si trasformi in aggressività. Sono protettivi nei confronti del loro mondo, spazio e padroni compresi. Parimenti sono anche affettuosi e leali.

Vergine. I cani nati sotto questo segno sono attenti, ordinati e puliti. Tendono ad essere abitudinari, soprattutto in merito all’orario di uscita, del pasto e della nanna. Sono poco aggressivi e dunque indicati più per la compagnia che non per funzioni di guardia. Sono infine ottimi alleati dei bambini, risultano attenti, sensibili ed intelligenti.

Altri segni dello zodiaco

Bilancia. Sono forse gli animali domestici più simpatici e giocherelloni dello zodiaco. Amano la compagnia tanto dei loro padroni che dei bambini. Non sopportano la solitudine, dunque socializzano molto facilmente anche con altri cani. Adorano infine gli spazi all’aperto.

Scorpione. Spesso sono cani dotati di una grande prestanza fisica, adatti per lo sport, ma anche come cani da guardia. Apprendono con molta facilità, dunque possono essere addestrati anche per scopi particolari. Ad esempio potrebbero diventare dei cani poliziotto oppure prestarsi ad accompagnare i non vedenti.

Sagittario. I cani di questo segno sono molto simpatici, molto vivaci e sempre in movimento. Amano giocare e correre all’aria aperta. Non disdegnano la compagnia di altri cani e, di norma, nemmeno quella dei bambini. Apprendono velocemente, e la loro principale caratteristica è quella di dimostrare affetto con una certa fisicità. Tendono pertanto a scodinzolare, a leccare e a saltare addosso al proprio padroncino, per dimostrare la loro felicità ed accoglienza.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno. I cani di questo segno sono uno strano equilibrio tra più aspetti contrastanti che coesistono. Sono riservati e diffidenti all’inizio. Poi però diventano affettuosi e fedeli, anche se mantengono una certa autonomia. Ancora, amano la tranquillità e gli ambienti silenziosi, tendono ad essere abitudinari. Per indurli al movimento e al gioco bisogna coinvolgerli e incuriosirli.

Acquario. Sono cani da compagnia, affettuosi, vivaci, simpatici e leali. Amano giocare all’aria aperta e mangiare in abbondanza. Dunque è importante per loro un po’ di attività fisica, sia per non farli ingrassare sia per consentire loro di sfogare dato il loro carattere energico, ma non aggressivo. Sono cani affettuosi e non sempre obbedienti perché un po’ distratti.

Pesci. I cani nati sotto questo cielo sono molto empatici e, forse esagerando, si potrebbe dire che a loro manca solo la parola. Ogni tanto scompaiono per rifugiarsi in posti che imparano a scegliere e a prediligere. In linea di massima sono molto sensibili. Si spaventano facilmente, amano l’ambiente domestico e la vicinanza e le coccole del proprio padrone.

Ecco dunque illustrato come capire indole e comportamento dei nostri cani con l’oroscopo 2021 a loro dedicato. Invece nell’articolo di cui qui al link illustriamo le armi che secondo l’oroscopo arabo influenzano il nostro destino in base alla data di nascita.