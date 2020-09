Dopo il trattamento di depilazione laser cosa succede se prendo il sole? Al riguardo possiamo subito dire che la depilazione laser non va mai d’accordo con la tintarella. Una delle controindicazioni al trattamento laser per l’eliminazione dei peli superflui è infatti data proprio dall’esposizione ai raggi del sole.

E quindi cosa succede se prendo il sole dopo il trattamento di depilazione laser è chiaro. È assolutamente sbagliato e bisogna di conseguenza tenere lontana la tintarella dall’epilazione con il laser a diodo.

Sbaglio di sicuro se prendo il sole dopo il trattamento di depilazione laser

Nel dettaglio, dopo aver presto il sole nel periodo estivo, di sicuro agosto non è il mese giusto. Per effettuare il trattamento di depilazione laser. Meglio rimandarlo a ottobre, o ancor meglio nel mese di novembre. Ovverosia quando la pelle si è ormai ripresa del tutto dalla tintarella estiva.

L’abbronzatura e la depilazione laser a diodo ravvicinata possono essere infatti rischiose. In quanto possono poi verificarsi degli arrossamenti e delle irritazioni della pelle. Ed in certi casi pure l’iper-pigmentazione della pelle e le macchie solari.

Con la depilazione laser devi tenerti lontano pure dalle lampade abbronzanti

La depilazione con il laser, inoltre, non va d’accordo solo con l’abbronzatura, ma pure con le lampade abbronzanti. Che quindi vanno sempre evitate specie se la parte esposta dopo l’epilazione è rappresentata dal viso. In tal caso, tra l’altro, l’estetista oltre a sconsigliare abbronzature con le lampade ci consiglierà un’altra cosa. Ovverosia quella di applicare una protezione solare.

In più, se il ciclo di epilazione non si è concluso è bene sospenderlo. Nel caso in cui fosse arrivata la stagione estiva. Meglio infatti riprendere il trattamento in autunno. E nel frattempo, mentre si va al mare, occorre utilizzare per la depilazione solo ed esclusivamente il rasoio. Stando così alla larga per qualche mese dal laser al diodo.