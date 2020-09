È meglio l’epilazione laser o luce pulsata? Qui stiamo parlando di level pro. Non più rasoio, non più crema depilatoria, non più ceretta, niente di tutto ciò. Questi sono dei metodi di epilazione definitiva. Infatti si fanno delle sedute con dei professionisti e finiti gli appuntamenti addio peli. Ma sul serio eh, nessun pelo, nemmeno uno.

È meglio l’epilazione laser o luce pulsata?

Dunque, ora cerchiamo di capire un pochino le differenze e qual è la migliore. Sempre se ne esiste una. Allora in realtà sono metodi di epilazione non troppo diversi. Nel senso che lavorano entrambi con l’energia luminosa. Questa infatti viene trasformata in energia termica e permette la epilazione. La differenza sostanziale sta nella lunghezza d’onda dell’energia. Viene prodotta una singola lunghezza d’onda che va a colpire il colore scuro della melanina contenuta nel bulbo pilifero nel laser, mentre invece nella luce pulsata vengono prodotte tutte le lunghezze d’onda sulla zona.

Entrambi i metodi vanno in sostanza a bruciare la radice del pelo tramite il principio fisico della foto-termolisi selettiva. Il laser funziona meglio sui peli scuri e forti. Infatti è consigliato per i peli delle ascelle e inguine. In questi casi è molto più efficace della luce pulsata. Esistono vari livelli di potenza delle onde. Però la luce pulsata essendo a contatto anche con la pelle (perché non lavora sul singolo pelo, ma lavora a zone) non potrà mai arrivare a livelli di calore troppo elevato. Perché sennò potrebbe bruciare la pelle.

Quindi non esiste un metodo migliore, dipende tutto dal tipo di pelle che hai e da come sono i tuoi peli. Ma anche da quanto vuoi spendere. Perché la luce pulsata dopo i primi appuntamenti puoi farla anche a casa. Mentre per il laser è necessario andare sempre da un professionista. E voi cosa scegliete quindi? Laser o luce pulsata? Oppure siete ancora quelle donne che si fanno la ceretta?

